CorSport – Conte ad un passo dal Napoli: l’attesa sta per finire

Antonio Conte è il primo obiettivo di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il presidente lo corteggia da ottobre dopo l’esonero di Garcia.

Calciomercato Napoli – Ultime notizie sul futuro di Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis insiste per avere Al’ex Tottenham come nuovo allenatore del Napoli. L’ex tecnico vuole tornare ad allenare dopo un anno di pausa.

Antonio Conte vicino al Napoli

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Conte avrebbe una gran voglia di tornare ad allenare dopo un anno sabbatico lontano dai campi di calcio. Una pausa che gli ha permesso di ricaricare le batterie in vista di una nuova avventura. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo:

“Aurelio De Laurentiis ha pescato il nome di Manna da un foglietto invisibile nascosto nel taschino interno della sua giacca fantasma: all’improvviso, nel buio, nel silenzio. Ma la questione dell’allenatore incaricato di guidare la rinascita della squadra, considerando che l’accordo con Calzona scadrà a fine campionato e prima dell’Europeo che disputerà con la Slovacchia.

Il primo desiderio è Antonio Conte, da ottobre, dall’alba del fallimento sportivo inauguato con Rudi Garcia, il primo di tre allenatori collezionati da giugno a febbraio. E ancora: Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. TRIS.

La questione-Conte è molto semplice: De Laurentiis lo stima da sempre e lui ha voglia di tornare in panchina dopo un anno senza calcio (per scelta). A ottobre declinò l’offerta del suo amico presidente: preferiva un progetto vergi-ne. E così valuta e vaglia. Attendere prego.

Adl stima molto anche Pioli, sia come allenatore sia co-me uomo. E da tempo: ecco perché è molto attento alla sua situazione con il Milan, più che mai in evoluzione. Italiano, ormai sull’uscio della Fiorentina, è un altro tecnico che Aurelio stima dagli anni dello Spezia e il suo nome è sul foglietto. Calzona, l’uomo che a fine febbraio ha rac-colto una squadra svuotata e frastornata dalla stagione paradossale guidandola con capacità, nel frattempo continua a giocarsi il jolly. E insegue l’Europa infischiandosene delle ombre e delle voci”.