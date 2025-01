Di Marzio annuncia: “Scambio Scuffet-Caprile, è fatta! Il portiere atteso già stasera a Napoli”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio annuncia l’accordo tra i due club. Il portiere friulano atteso già in serata all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli ha chiuso lo scambio di portieri con il Cagliari. Simone Scuffet sarà il nuovo secondo portiere degli azzurri, mentre Elia Caprile si trasferirà in Sardegna fino al termine della stagione. A confermarlo è l’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

“Tutto fatto per lo scambio di portieri tra Napoli e Cagliari Scuffet-Caprile“ riporta il noto giornalista sul suo portale. “Manca solo l’ufficialità per la conferma dell’operazione tra Napoli e Cagliari che riguarda la porta. Tra le due società si effettuerà uno scambio di prestiti”.

Il portiere friulano è atteso già nelle prossime ore in Campania: “Il portiere friulano sarà a Napoli già in serata, pronto per iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Antonio Conte. Ora mancano solo le rispettive visite mediche e le firme sui contratti per poi annunciare l’ufficialità e la conclusione dell’affare”.

L’operazione prevede anche un’opzione di acquisto per il club sardo: “Simone Scuffet passerà al Napoli in prestito, mentre Elia Caprile compirà il percorso inverso. La società sarda avrà anche la possibilità di riscattare l’ex portiere del Bari. Il diritto di riscatto è fissato a 8 milioni di euro”. La chiusura definitiva dell’operazione è prevista per lunedì.