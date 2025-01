Clamoroso Danilo: ha già firmato col Napoli! Tutti i dettagli dell’accordo

Svolta improvvisa nella trattativa tra Napoli e Juventus: il difensore brasiliano ha già un accordo con gli azzurri per luglio, ma Conte lo vuole subito. Retroscena e cifre dell’operazione.

La notizia che scuote il calciomercato arriva direttamente dalla Rai: Danilo ha già scelto il suo futuro ed è tinto d’azzurro. Il giornalista Ciro Venerato, durante La Domenica Sportiva, ha svelato un clamoroso retroscena sulla trattativa che sta infiammando l’asse Napoli-Torino.

“Il giocatore ha già firmato con il Napoli da svincolato per luglio, è tutto fatto”, le parole shock di Venerato. Ma c’è di più: Antonio Conte non vuole aspettare l’estate e spinge per averlo subito. “Entro il 3 febbraio Conte avrà Danilo”, assicura il giornalista Rai.

La trattativa con la Juventus per anticipare l’arrivo del brasiliano è in fase avanzata, nonostante alcuni dettagli da sistemare: “I bianconeri chiedono 2 milioni di indennizzo, il Napoli non vuole spendere. Ma la soluzione è vicina: si lavora su bonus legati alla Champions League e allo scudetto”.

A complicare la situazione ci sarebbero i rapporti tesi tra Aurelio De Laurentiis e il suo ex ds Cristiano Giuntoli, con il presidente azzurro che non ha ancora digerito l’addio post scudetto. Ma la volontà di accontentare Conte, che vede in Danilo un elemento fondamentale per la sua difesa, potrebbe accelerare la conclusione positiva dell’affare.