Rashford vuole l’Italia: Napoli e Milan ci provano. La posizione del Manchester United.

L’attaccante inglese nel mirino dei club italiani, ma i Red Devils preferirebbero reintegrarlo nel progetto. Possibile solo un prestito con ingaggio condiviso.

Marcus Rashford sarebbe pronto a una nuova avventura e l’Italia rappresenterebbe una destinazione gradita. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, l’attaccante del Manchester United non avrebbe chiuso le porte a un possibile trasferimento in Serie A, con Napoli e Milan particolarmente interessate.

Il Manchester United potrebbe decidere di trattenere l’attaccante inglese. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’unica formula possibile per un trasferimento in Serie A sarebbe quella del prestito con contributo importante dei Red Devils al pagamento dell’ingaggio.

La situazione, però, resta complessa. “A oggi i Red Devils non hanno ancora ricevuto un’offerta ufficiale per il giocatore” riferiscono da Sky Sport. Per il club inglese, la soluzione preferita sarebbe quella di rilanciare Rashford all’interno del progetto tecnico, anche nell’ottica di una possibile cessione estiva a cifre più alte.

Ruben Amorim, allenatore dello United, ha recentemente commentato la situazione: “Sta al calciatore riuscire a tornare utile”. La palla passa quindi al giocatore, chiamato a dimostrare il proprio valore nella seconda parte di stagione con la maglia dei Red Devils.