De Maggio: “Conte-Napoli, Manna a lavoro, i prossimi giorni saranno decisivi. Ecco cosa filtra”

Manna al lavoro, contatti costanti con Antonio Conte. I prossimi 10 giorni saranno decisivi per la scelta del nuovo tecnico del Napoli.



Ultimissime notizie calcio Napoli: Il futuro della panchina del Napoli si deciderà nei prossimi cruciali 10 giorni. È questo il retroscena svelato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il giornalista, il neo ds Giovanni Manna è già al lavoro per definire il successore di Calzona, con contatti costanti con Antonio Conte.

Manna al lavoro per il nuovo allenatore del Napoli

“I prossimi 10 giorni saranno fondamentali per la scelta del nuovo allenatore del Napoli” ha dichiarato De Maggio, evidenziando la volontà del club di stringere i tempi per iniziare al meglio il nuovo corso tecnico.

Manna al lavoro nonostante il contratto con la Juventus

Manna non ha ancora firmato ufficialmente con il Napoli, essendo ancora sotto contratto con la Juventus. Tuttavia, come rivelato da De Maggio, “è già al lavoro sebbene sia ancora legato ai bianconeri. Firmerà un contratto quinquennale con il Napoli“.

Contatti costanti con Antonio Conte

Tra gli obiettivi principali di Manna per la panchina ci sarebbe Antonio Conte. “Contatti costanti” sarebbero in corso con l’ex allenatore dell’Inter per cercare di convincerlo ad accettare la corte del Napoli.

Italiano verso l’addio alla Fiorentina

Un altro nome caldo sarebbe quello di Vincenzo Italiano. Secondo De Maggio, “Italiano lascerà la Fiorentina” aprendo di fatto alla possibilità di un approdo nel capoluogo campano.

Insomma, il casting per il successore di Calzona sarebbe ufficialmente partito. Manna avrebbe già avviato i contatti con i principali candidati, con l’obiettivo di definire il nuovo corso tecnico entro massimo 10 giorni. Una corsa contro il tempo per permettere al nuovo allenatore di iniziare al meglio il nuovo ciclo azzurro.