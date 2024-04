Calzona rifiuta la proposta di ADL. Il mister ha un sogno

Francesco Calzona respinge l’ipotesi di restare al Napoli come vice del nuovo tecnico. Il tecnico calabrese ha un sogno nel cassetto.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Francesco Calzona ha le idee chiare sul suo futuro: il ruolo di vice allenatore al Napoli non lo entusiasma affatto. Il tecnico calabrese, arrivato in prestito dalla Slovacchia per guidare gli azzurri fino a fine stagione, aspira a diventare capo allenatore titolare di una squadra.

L’idea di restare come secondo del nuovo tecnico designato da Aurelio De Laurentiis “non fa fare salti di gioia” a Calzona, che tra “l’intristito e l’infastidito” ha respinto questa ipotesi. “Sarebbe un passo indietro nella mia carriera a 55 anni. Merito ben altra chiamata dopo questa esperienza da traghettatore”, ha ammesso con ambizione.

Il sogno del tecnico di Vibo Valentia è infatti quello di sedersi finalmente su una panchina da primo allenatore, magari proprio nel Napoli che sta guidando in questo rush finale di stagione. Un’opportunità che valuterebbe seriamente, pur sapendo che De Laurentiis sta vagliando altre piste come Conte, Italiano e Pioli.

Ruolo di vice, un passo indietro

“De Laurentiis non me lo ha ancora chiesto esplicitamente, ma restare come vice sarebbe un passo indietro nella mia carriera dopo essere stato spesso secondo, terzo o quarto allenatore”, ha ribadito Calzona, deciso a non accontentarsi più di ruoli marginali.

Allo stesso tempo però, il tecnico calabrese non ha alcuna intenzione di mancare di rispetto agli accordi già presi con la Federcalcio slovacca, che gli ha permesso di vivere questa avventura italiana per tre mesi.

“Ho un contratto che prevede di tornare a tempo pieno con la Slovacchia dopo l’Europeo per la qualificazione al Mondiale 2026. Non posso dire che ci sono altre proposte perché l’intesa col Napoli prevedeva il via libera solo fino al 20 maggio.”

Un discorso di grande professionalità e rispetto reciproco quello di Calzona, che esclude colpi di testa o forzature poco etiche per ottenere la panchina del Napoli a tutti i costi, anche a costo di venir meno agli impegni assunti altrove.

Dopo il ritiro estivo con la nazionale slovacca, Calzona si metterà in attesa di offerte concrete per un ruolo di primo allenatore in altre società, non volendo più restare relegato nell’ombra come “eterno secondo”.