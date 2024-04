Napoli, Calzona alza la voce, gli azzurri tornano a fare i campioni d’Italia. Aveva ragione Pino Daniele…

Monza-Napoli, il duro confronto di Calzona e la scossa dei senatori Di Lorenzo e Anguissa riaccendono l’anima dei Campioni negli azzurri.

Il Napoli torna a recitare il ruolo di Campione d’Italia nella ripresa di Monza-Napoli. Una reazione veemente e orgogliosa che ha permesso agli azzurri di ribaltare lo 0-1 iniziale e imporsi 4-2. Il merito di questa svolta è di Francesco Calzona e dei senatori Di Lorenzo e Anguissa.

Nell’intervallo infatti, come riporta il Corriere dello Sport, è andato in scena un durissimo confronto nello spogliatoio partenopeo. Calzona ha letteralmente “strigliato” i giocatori più rappresentativi, scuotendoli dall’apatia del primo tempo: “Voi siete i Campioni, in campo ci sono tutti quelli che hanno vinto lo Scudetto“.

Un richiamo forte all’orgoglio e all’identità vincente, ben coadiuvato dai capipopolo Di Lorenzo e Anguissa: “Contestati dal popolo, definiti ‘mercenari senza attributi’ e strigliati dal capitano e da Frank tra il primo e secondo tempo. Perché va bene tutto, ma ora basta“.

È stato quello il vero spartiacque. Dopo un primo tempo da incubo tra “infilate di Zerbin e Colpani e crisi di identità”, la scossa è arrivata prepotente: “Accade qualcosa, una magia. La follia di una squadra ricchissima di talento”.

In soli 13 minuti, il Napoli è letteralmente esploso con un uno-due micidiale di Osimhen, Politano e Zielinski: “Segnano con due sinistri da fenomeni, Raspadori poi graffia al primo pallone”. Tutto come ai bei tempi di un anno fa, quando gli azzurri “facevano il Napoli e nessuno era escluso”.

Una rimonta pazzesca e commovente, come sottolinea il Corriere: “In meno di un quarto d’ora si mette a cantare come Pino Daniele: ‘Je so’ pazzo’. Masaniello è tornato“. Grazie alla sfuriata di Calzona e dei senatori, il vero Napoli Campione si è finalmente ripreso la scena. E ora più nessuno intende fermare questa ritrovata anima vincente.