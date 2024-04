Pagelle Monza-Napoli 2-4: Politano e Zielinski show. Bocciato Doveri

I voti e le pagelle di Monza-Napoli 2-4: Politano e Zielinski trascinano il Napoli con due gol fantastici, rigore negato su Ngonge.

Una spettacolare rimonta nel segno di Politano e Zielinski permette al Napoli di espugnare 4-2 l’U-Power Stadium di Monza. Decisivi nella ripresa i gol strepitosi della coppia azzurra, impreziositi dalle reti di Osimhen e Raspadori. Non basta ai brianzoli la doppietta di Djuric e Colpani.

MONZA

Di Gregorio 6; Birindelli 5 (31’st Kyriakopoulos 6), Izzo 5, Marì 6.5, Caldirola 5; Akpa Akpro 6 (9’st Bondo 6), Gagliardini 5 (31’st V.Carboni 6); Colpani 7.5, Zerbin 6.5 (9’st Ciurria 6), Mota 6 (27’pt Maldini 6); Djuric 7. All. Palladino 5.5

NAPOLI

Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 5.5, Olivera 5.5 (35’st Mario Rui 6); Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, Zielinski 7.5 (23’st Cajuste 6); Ngonge 5, Osimhen 7.5, Kvaratskhelia 6.5 (23’st Raspadori 7). All. Calzona 7

MVP Politano 8 e Zielinski 8 – Trascinatori assoluti del Napoli con due prodezze balistiche da cineteca per il 2-1 e 3-1 nella rimonta. Lo spettacolare tiro al volo del primo e il missile terra-aria del secondo hanno indirizzato la gara.

Osimhen 7.5 – Solita prova di forza fisica e qualità, apre le marcature con un’incornata da rapace d’area.

Raspadori 7 – Entra e sigilla il successo con un semplice tiro a botta sicura dopo essere stato servito da Anguissa.

Arbitro: Doveri 4

Reti: 9’pt Djuric, 10’st Osimhen, 12’st Politano, 15’st Zielinski, 17’st Colpani, 23’st Raspadori

Voto insufficiente per l’arbitro Doveri. Botte da orbi agli azzurri e ammonito Ngonge al primo fallo. E questo dopo aver graziato Gagliardini, Djuric e Zerbin. Incredibili le trattenute lasciate impunite sui corner in area del Monza. Solare il rigore negato al Napoli per fallo di Zerbin su Ngonge al 34′. Una vittoria sofferta per il Napoli tra prodezze e veleni.