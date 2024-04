Monza-Napoli: Fermate questo scempio arbitrale

L’arbitro Doveri nega un calcio di rigore solare al Napoli e adotta una direzione di gara a senso unico, alimentando polemiche su uno scempio arbitrale ai danni degli azzurri.

Fermate questo scempio arbitrale. Scandalo Doveri a Monza. Botte da orbi agli azzurri e ammonito Ngonge al primo fallo. E questo dopo aver graziato Gagliardini, Djuric e Zerbin. Incredibili le trattenute lasciate impunite sui corner in area del Monza.

Solare il rigore negato al Napoli per fallo di Zerbin su Ngonge al 34′.

Il rigore negato

L’episodio chiave che ha fatto esplodere le proteste è stato il mancato fischio di Doveri su un evidente contatto in area tra Zerbin e Ngonge al 34′ del primo tempo. L’ex Zerbin ha letteralmente falciato l’attaccante azzurro che stava per calciare, ma l’arbitro ha incredibilmente lasciato correre tra le veementi proteste della panchina partenopea. Anche il VAR Abisso ha scelto di non intervenire su un’azione che meritava il calcio di rigore.

Botte da orbi agli azzurri

Nel primo tempo di battaglie, rigori e ammonizioni sono stati purtroppo riservati solo al Napoli. Ngonge è stato graziato dopo un’evidente trattenuta su Olivera, mentre i brianzoli Gagliardini, Djuric e persino Zerbin sono sfuggiti al cartellino giallo per ripetuti falli di gioco scorretto.

Permissivismo con il Monza

Emblematico il permissivismo di Doveri nelle aree sui calci d’angolo a favore del Monza, con continue trattenute e spintoni lasciati impuniti sui difensori azzurri. Una direzione di gara vergognosamente a senso unico e permissiva verso i padroni di casa.

Clima infuocato

Lo sviluppo della gara e le decisioni arbitrali hanno inevitabilmente fatto salire la tensione a livelli molto alti, con la panchina del Napoli costretta a ricorrenti proteste verso Doveri e il quarto uomo. Un clima diventato rovente anche sugli spalti dell’U-Power Stadium.

Altra polemica in arrivo

Quanto accaduto finora a Monza rischia di trasformarsi nell’ennesimo scandalo arbitrale ai danni del Napoli in questa stagione. Un nuovo caso destinato ad alimentare polemiche e proteste dopo le tante contestazioni per gli errori subiti finora. Se Doveri non riprenderà il controllo, ci si attende un vero e proprio putiferio al fischio finale.

Una direzione di gara del genere appare inaccettabile, specialmente in un campionato come la Serie A dove ogni minimo dubbio dovrebbe essere analizzato con l’ausilio del VAR. Uno scempio che mette ancora una volta pesantemente in discussione la credibilità della classe arbitrale italiana.