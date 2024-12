De Nicola: “Buongiorno, con questi infortuni non si scherza. Ecco quando tornerà in campo”

L’ex medico sociale azzurro ha analizzato l’infortunio del difensore del Napoli, spiegando i rischi e i tempi di recupero.

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte. Alessandro Buongiorno, infortunatosi in allenamento a Castel Volturno, dovrà restare fermo ai box per un lungo periodo dopo la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

A fare chiarezza sui tempi di recupero è intervenuto il dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico della SSC Napoli. Ai microfoni di kisskissnapoli.it, il medico ha spiegato: “L’infortunio di Buongiorno? Per il recupero ci vorranno almeno 30-40 giorni”.

De Nicola ha poi sottolineato la delicatezza di questo tipo di infortunio: “Con questo tipo di infortuni non si scherza, basta una minima botta o un contatto di gioco in partita dopo la guarigione e sei punto e daccapo. È una brutta tegola per il Napoli”.

Una situazione che potrebbe spingere il club partenopeo a tornare sul mercato per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Conte, anche se al momento è ancora prematuro fare ipotesi sui possibili sostituti.