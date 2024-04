Osimhen, il PSG fa sul serio: Assalto al bomber insieme a tre top club Premier

Victor Osimhen è conteso da mezza Europa: il PSG intende fare sul serio, ma deve vedersela con Chelsea, United e Arsenal pronte a dare l’assalto al bomber nigeriano.

Victor Osimhen si prepara a essere protagonista di un’estate caldissima sul fronte calciomercato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il bomber nigeriano del Napoli sarebbe finito nel mirino di alcuni tra i club più ricchi e blasonati d’Europa.

Il PSG ci riprova

Dopo gli arrivi di altri due ex partenopei come Lavezzi e Cavani, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nuovamente gli occhi in casa Napoli per rinforzare il proprio attacco. I francesi sarebbero tornati con prepotenza sulle tracce di Osimhen.

La concorrenza della Premier

Il PSG non sarebbe però l’unico pretendente per il classe ’98. In Inghilterra si vocifera di un forte interessamento anche da parte di tre big della Premier League: Chelsea, Manchester United e Arsenal.

Un testa a testa col gotha

La corte al nigeriano assumerebbe quindi quasi le sembianze di un testa a testa tra il PSG e alcune delle squadre più ricche e ambiziose del panorama inglese.

Trattativa da 130 milioni

Per portare via Osimhen da Napoli servirà però un esborso monstre. Il Corriere dello Sport sottolinea che De Laurentiis aspetterà i 130 milioni della clausola rescissoria per lasciar partire la sua punta.

Un’estate caldissima

Cifre folli che la dicono lunga sull’appeal del ragazzo di Lagos e che prefigurano un’estate di fuoco per la sua eventuale cessione ai miglior offerenti. Il Napoli si prépara a un’asta milionaria.

Dentro o fuori dal 26 maggio

La partita si giocherà tutta nei prossimi “48 giorni di campionato che scadranno il 26 maggio”, aggiunge il quotidiano romano. Insomma, una volta chiuse le ostilità sul campo, sarà con ogni probabilità tempo di addii eccellenti per la formazione partenopea.

Manca solo l’Arabia

Con PSG, Chelsea, United e Arsenal sembra mancare all’appello solo la ricchissima Arabia Saudita nel concitato valzer di pretendenti per accaparrarsi Osimhen. Ma il mercato è sempre pieno di sorprese…

In ogni caso, si profila un’estate di grandi manovre da parte delle società più ricche del Vecchio Continente per assicurarsi il promettente centravanti di Lagos e far esplodere il suo valore sul mercato.