De Maggio: “De Laurentiis vuole Conte, l’annuncio potrebbe arrivare il 4 maggio con il film sullo scudetto”

Secondo De Maggio, De Laurentiis sta provando a convincere Conte a diventare il nuovo allenatore del Napoli entro fine mese, con annuncio forse il 4 maggio insieme al film sullo scudetto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe un desiderio ben preciso per il Napoli: portare Antonio Conte sulla panchina azzurra. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, il numero uno partenopeo starebbe provando a convincere l’ex ct della Nazionale ad accettare la corte del club campione d’Italia entro la fine di aprile.

L’annuncio col film sullo scudetto

Addirittura, De Laurentiis nutrirebbe il sogno di ufficializzare il nuovo tecnico in un giorno davvero simbolico: il 4 maggio, data in cui verrà presentato il film legato alla conquista dello scudetto nella passata stagione trionfale.

Un mix di emozioni

Con questo ipotetico timing, il patron azzurro unirebbe così la gioia del ricordo all’entusiasmo per il rilancio futuro, facendo deflagrare l’euforia della piazza partenopea.

La corte a Conte

De Maggio ha spiegato che “De Laurentiis ha il desiderio di portare e convincere Antonio Conte ad accettare la proposta di allenare il Napoli entro la fine del mese“. Una corte serrata e prolungata all’ex Juve e Inter.

Il settore giovanile

Ma il presidente starebbe lavorando anche sul fronte del settore giovanile, altra priorità in vista della prossima stagione. In tal senso, un nome caldo sarebbe quello di Sabino Mainolfi.

Mainolfi dalla Juve Stabia?

“Il Napoli sta valutando il nuovo direttore del settore giovanile – ha aggiunto De Maggio – e valuta un profilo che fa benissimo alla Juve Stabia: è Mainolfi di Telese Terme, di cui si parla un gran bene”.

Tre anni di contratto

L’eventuale trattativa non sarebbe però semplice: “Mainolfi ha tre anni di contratto con la Juve Stabia e sta facendo un lavoro straordinario” con le giovanili delle “vespe”.

Insomma, De Laurentiis sembrerebbe già proiettato alle prossime mosse di calciomercato e non solo. Portare un top come Conte in panchina per ripartire e rinforzare ulteriormente il settore giovanile rappresentano le priorità per il numero uno azzurro in vista della stagione post-Scudetto.