De Laurentiis aspetta Conte, ma fissa una deadline: Il retroscena

Aurelio De Laurentiis continua a inseguire Antonio Conte per la panchina del Napoli, ma impone tempi stretti all’ex ct per una risposta definitiva.

Ultime notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis non molla la presa su Antonio Conte, suo grande obiettivo per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente partenopeo starebbe continuando a coltivare il sogno di affidare la guida tecnica all’ex ct della Nazionale, pur guardandosi attorno per eventuali alternative.

La deadline per Conte

Il motivo di questa strategia a due binari è legato alle tempistiche della programmazione per la prossima stagione. De Laurentiis, infatti, avrebbe fissato una sorta di deadline per ricevere una risposta definitiva da Conte.

Serve una risposta a breve

“La programmazione, come conferma anche l’accordo anticipato con Manna, impone tempi brevi di percorrenza”, sottolinea il quotidiano romano. In sostanza, il numero uno del Napoli non può permettersi di aspettare troppo una decisione dell’allenatore salentino.

L’interesse di lunga data

Del resto, Conte rappresenta un pallino di De Laurentiis da molto tempo, tanto che il presidente aveva già provato a portarlo all’ombra del Vesuvio nello scorso mese di ottobre, quando venne poi scelto Garcia al posto di Calzona.

Un no cortese

In quell’occasione, però, l’ex tecnico di Juve, Chelsea e Tottenham aveva declinato gentilmente l’invito dell’amico presidente, rimandando l’eventuale discorso a data da destinarsi con un “si vedrà”.

Valutazione in corso

Adesso, quindi, Conte sembrerebbe effettivamente aver ripreso in considerazione l’ipotesi Napoli, anche se non avrebbe ancora sciolto le riserve in un senso o nell’altro con De Laurentiis.

Alternative confermate

Nel frattempo, il patron azzurro starebbe continuando a guardarsi attorno per non farsi trovare impreparato in caso di forfait. A tal proposito, restano in piedi le candidature di Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi.

Insomma, De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e accelera i tempi per la scelta del nuovo allenatore, mettendo Conte con le spalle al muro per una decisione rapida. L’ex ct risponderà alla chiamata azzurra?