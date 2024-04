Secondo Luca Marchetti, il Napoli avrebbe deciso di affidare la direzione sportiva a Manna coadiuvato da Micheli mentre per la panchina sono caldi i nomi di Italiano e Conte.

Il Napoli avrebbe definito le strategie per ripartire nella prossima stagione secondo quanto riportato dal noto giornalista di Sky Luca Marchetti. Vediamo nei dettagli le ultimissime indiscrezioni.

La scelta di Manna

Per il ruolo di direttore sportivo, il presidente De Laurentiis avrebbe deciso di puntare su Giovanni Manna, attuale collaboratore di Giuntoli alla Juventus, reputandolo un profilo emergente come lo furono a suo tempo Bigon e lo stesso Giuntoli.

Micheli resta al suo posto

Manna non sarà però solo, ma lavorerà in tandem con l’attuale ds azzurro Mauro Micheli, il quale verrà confermato nel suo ruolo di scouting dei talenti per “impreziosire” la rosa.

Le opzioni per la panchina

A tenere banco è soprattutto la questione dell’allenatore. Il nome più caldo sembrerebbe quello di Vincenzo Italiano, da tempo accostato al Napoli per il suo convincente 4-3-3 e il calcio propositivo.

Ma non è l’unico nome…

Secondo Marchetti non andrebbe scartata del tutto la “suggestione Conte”, vecchio pallino dello stesso De Laurentiis nonostante gli interrogativi sull’ingaggio pesante e la necessità di rivoluzionare la rosa, a partire dal dopo Osimhen.

Trattative aperte

Insomma, la questione dell’allenatore sembrerebbe al momento ancora aperta, con Italiano leggermente avanti ma senza escludere del tutto il colpaccio Conte, per il quale servirebbero però diverse condizioni.

In ogni caso, il quadro dirigenziale per il nuovo corso del Napoli sembrerebbe essere abbastanza delineato, con Manna e Micheli pronti a lavorare fianco a fianco per plasmare la squadra del futuro agli ordini del nuovo tecnico.