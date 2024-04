Napoli, Manna vuole subito uno sgarbo alla Juve: Assalto a Soulè per 20-25 milioni

Il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna sarebbe già al lavoro per strappare Matias Soulè alla Juventus con un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Il Napoli del futuro potrebbe subito sferrare un duro colpo di mercato alla Juventus delle “vecchie” gestioni. Secondo le indiscrezioni riportate da CM.it, il neo direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già messo nel mirino uno dei gioielli del vivaio bianconero: Matias Soulè.

L’asse Napoli-Torino

Manna, da anni directed dell’area scout della Vecchia Signora, avrebbe individuato in Soulè uno dei suoi pupilli da provare a portare con sé nella nuova avventura napoletana. Un vero e proprio sgarbo al suo ex club.

La stagione di Soulè

L’attaccante argentino classe 2003 sta letteralmente esplodendo con la maglia del Frosinone, dove è approdato in prestito segnando fin qui 10 reti e 2 assist in 31 presenze tra campionato e coppe. Numeri che ne certificano definitivamente il talento cristallino.

L’offerta per la Juve

Secondo le informazioni raccolte, la valutazione di Soulè si aggirerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra non propriamente proibitiva per le casse del Napoli, che potrebbe così sferrare subito l’assalto al gioiello bianconero.

Rischio asta con l’Inghilterra

L’unico vero pericolo per il club partenopeo arriverebbe dalla Premier League, sempre molto attenta ai prospetti più interessanti dopo le recenti esperienze positive di giovani argentini come Alvarez e Fernandez.

Lo sgarbo a carbiddo

In ogni caso, l’eventuale acquisto di Soulè da parte del Napoli rappresenterebbe uno smacco non da poco per la Juventus. Manna rinnegherebbe di fatto parte del lavoro svolto in bianconero per gli ultimi anni dedicandosi a un parziale smantellamento della preziosa riserva indiana allestita dal suo ex club.

Insomma, Manna sembrerebbe essersi già messo al lavoro per il nuovo corso azzurro provando a strappare subito uno dei migliori talenti a tinte juventine. Un presagio di un’estate di fuoco sul fronte mercato per il Napoli.