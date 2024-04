Manna futuro ds del Napoli: Sudakov il primo colpo da portare all’ombra del Vesuvio

Il Napoli si prepara ad assaltare lo Shakhtar per Sudakov: Manna e Giuntoli in sfida per il gioiello ucraino.

Il Napoli si prepara a compiere una mossa audace sul mercato calcistico, puntando dritto verso il talento emergente del calcio ucraino, Georgiy Sudakov. La decisione è stata anticipata dall’arrivo imminente di Giovanni Manna come futuro direttore sportivo del club partenopeo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Manna, insieme al già consolidato Cristiano Giuntoli, ha delineato le strategie estive del Napoli presso la Continassa, anticipando i movimenti sul mercato e programmando le mosse future del club. La complicità tra i due dirigenti è evidente: mentre Manna ha sondato le preferenze della Juventus, Giuntoli ha rivelato le inclinazioni del Napoli. E in mezzo a questo intricato gioco di interessi, emerge il nome di Georgiy Sudakov.

“Con Cristiano Giuntoli, Manna ha affrontato insieme le strategie estive dopo il suo arrivo alla Continassa, il mercato di gennaio e poi anche la programmazione del futuro almeno fino a quando non è arrivata la telefonata di Adl. Incredibile? Ma vero”.

“È così che le cose sono andate fino a qualche giorno fa, prima di una graduale e inevitabile interruzione delle comunicazioni: Manna conosce i giocatori che piacciono alla Juve e Giuntoli di conseguenza conosce i giocatori che piaceranno al Napoli. Ognuno sa chi sono i pallini dell’altro. E tutti e due sanno perfettamente che a gennaio, De Laurentiis, ha offerto 40 milioni di euro per il ventunenne Georgiy Sudakov, superando entrambi, altrettanto interessati, perché il club azzurro gode di una forza economica che la Juventus sta provando gradualmente a ricostruire dopo i drastici tagli del budget”.

Il giovane talento ucraino ha attirato l’attenzione di diverse squadre di prima fascia, ma è il Napoli che si appresta a fare il primo passo concreto. La mossa anticipata dal presidente De Laurentiis, che ha offerto 40 milioni di euro per Sudakov già a gennaio, è solo il preludio di ciò che potrebbe trasformarsi in una vera e propria battaglia sul mercato estivo.

Il confronto tra Manna e Giuntoli per assicurarsi le prestazioni del promettente giocatore sarà il fulcro di un’operazione delicata e strategica, che potrebbe segnare il destino del club azzurro nella prossima stagione. Con la Juventus che tenta di ricostruire la propria forza economica dopo i tagli al budget, il Napoli si presenta come una potenziale alternativa attraente per i talenti emergenti come Sudakov.

“Il finale della storia? A giugno, o magari anche prima sottotraccia, come nei film di spionaggio, Manna e Giuntoli si sfideranno per la nuova stella del calcio ucraino: Sudakov, l’uomo che divide“.