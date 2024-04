De Laurentiis si difende sul caso Osimhen: “Trattativa seguita da Giuntoli” Il legale spiega cosa rischia il Napoli

Aurelio De Laurentiis ha scaricato la responsabilità dell’operazione Osimhen sul suo ex ds Giuntoli, affermando di non aver mai conosciuto il presidente del Lille.

La difesa di Aurelio De Laurentiis nell’ambito dell‘indagine per falso in bilancio legata all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille si è basata su alcune dichiarazioni riportate dall’edizione online de Il Fatto Quotidiano. Durante le circa due ore di interrogatorio di questa mattina presso la Procura di Roma, il presidente del Napoli avrebbe scaricato le responsabilità sul suo ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“Trattativa gestita da Giuntoli”

Secondo quanto emerso, De Laurentiis avrebbe spiegato: “È stata una trattativa puramente sportiva, condotta per intero dall’ex ds Giuntoli. Io non credo nemmeno di aver mai conosciuto il presidente del Lille”.

Nessun illecito sportivo

Sulla questione è intervenuto anche l’avvocato Fabio Fulgeri, legale del patron azzurro, ai microfoni di Rai Sport: “Non c’è stato un concreto vantaggio dall’operazione, così come ipotizzato. Il Napoli avrebbe comunque partecipato alle competizioni”.

Nessun rischio sportivo

Parole rassicuranti quelle di Fulgeri sui rischi per il club:“Il presidente era sereno, confidiamo che le argomentazioni rappresentate oggi siano sufficienti anche i pubblici ministeri a richiedere l’archiviazione del procedimento. Un concreto vantaggio rispetto all’operazione, sotto il profilo dell’illecito, come ipotizzato, non c’è stata: il Napoli realizzando l’operazione Osimhen avrebbe comunque partecipato alle competizioni italiane ed europee, il reato dal punto di vista penale auspichiamo venga archiviato. Rispetto alla necessità di gonfiare il bilancio per partecipare al campionato, non c’è stato artificio per agevolare l’opportunità: dal punto di vista sportivo il Napoli non dovrebbe correre alcun rischio”.

La linea difensiva

Dunque la strategia sembra essere quella di deresponsabilizzare totalmente De Laurentiis, attribuendo la gestione operativa della trattativa con il Lille al solo Giuntoli, e di sottolineare come dal presunto illecito contabile non sarebbe derivato alcun indebito vantaggio sportivo per il Napoli.

Richiesta di archiviazione

Proprio in virtù di ciò, il legale del presidente partenopeo ha ribadito la fiducia affinché “le argomentazioni rappresentate oggi siano sufficienti ai pm per richiedere l’archiviazione del procedimento penale”.

In sostanza, De Laurentiis ha provato a defilare completamente la sua posizione dai presunti illeciti contabili legati all’acquisto di Osimhen, puntando il dito sulla vecchia dirigenza e sui ds e auspicando così l’archiviazione dell’inchiesta senza conseguenze sportive.