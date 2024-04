Napoli, un possibile e doloroso addio: Di Lorenzo verso una nuova destinazione

Le ultime novità sul futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli: l’Aston Villa di Monchi potrebbe essere la prossima destinazione.

Nicolò Schira, noto esperto di mercato, solleva interrogativi sul futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Il giocatore potrebbe presto dire addio alla squadra partenopea, con l’Aston Villa che mostra un vivo interesse nel suo ingaggio. Il piano è in fase di studio da parte di Monchi, direttore sportivo del club inglese.

Addio doloroso in vista?

Il calciomercato è in ebollizione e il Napoli potrebbe essere protagonista di cambiamenti significativi. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, sembra deciso a intraprendere una rivoluzione che coinvolga sia la rosa che la struttura societaria. I primi passi sono stati mossi con la nomina del nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, proveniente dalla Juventus. Inoltre, sembra probabile che il prossimo allenatore sarà diverso da Francesco Calzona, attuale tecnico.

Tuttavia, l’ombra di una possibile partenza dolorosa si fa sempre più consistente. Nicolò Schira ha gettato benzina sul fuoco con un post sui social, suggerendo che Giovanni Di Lorenzo potrebbe presto lasciare il Napoli. Secondo l’esperto di mercato, il direttore sportivo dell’Aston Villa, Monchi, è interessato ad assicurarsi i servigi del difensore e sta lavorando su un piano per convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. Non solo Di Lorenzo, ma anche altri nomi come Cambiaso e Bellanova sembrano essere nel mirino del club inglese.