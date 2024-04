Affare Osimhen, Tuttosport contro ADL: “Inutile colpevolizzare Giuntoli, le firme sono sue”

Tuttosport si è soffermato sul vecchio affare Osimhen puntando il dito contro il patron Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente affrontato un’importante svolta nelle indagini relative al trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli nel 2020. Accusato di presunte plusvalenze fittizie e ipotetico falso in bilancio, De Laurentiis ha deciso di prendere una posizione di fronte alla Procura di Roma.

Nel corso di un colloquio con le autorità giudiziarie, il patron azzurro ha fornito la propria versione dei fatti, attribuendo l’intera responsabilità della trattativa al precedente Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli. Secondo De Laurentiis, è stato Giuntoli a seguire personalmente l’intera negoziazione con il Lille.

Tuttavia, una riflessione più approfondita da parte della redazione di Tuttosport, pubblicata sull’edizione odierna del quotidiano piemontese, solleva interrogativi sulle dichiarazioni del presidente del Napoli. Secondo l’analisi del giornale, De Laurentiis avrebbe cercato di scaricare le responsabilità su Giuntoli, ora Direttore Tecnico della Juventus, ma i fatti raccontati non sembrano sostenere appieno questa tesi.

“Davanti al pm, De Laurentiis avrebbe poi tirato in ballo l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora direttore tecnico della Juventus, scaricando di fatto su di lui le colpe e la responsabilità della trattativa”, si legge nell’articolo di Tuttosport. Tuttavia, il giornale sottolinea che Giuntoli non risulta tra gli indagati, in quanto non aveva il potere di firma in questa trattativa, un dettaglio importante che solleva ulteriori domande sulla validità delle accuse del presidente del Napoli.

Inoltre, De Laurentiis avrebbe ammesso di non essere certo di aver mai incontrato il presidente del Lille durante le trattative, un elemento che getta ulteriori dubbi sulla sua versione dei fatti.