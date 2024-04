Mertens è ancora legatissimo al Napoli: lo scatto che lo testimonia (FOTO)

Mertens e Ghoulam si sono ritrovati faccia a faccia nella sfida di Super Lig tra Galatasaray e Hatayspor: i due sono ancora legati a Napoli.

Nel mondo del calcio, i legami tra giocatori e le loro vecchie squadre spesso resistono al passare del tempo e alla distanza. È stato proprio così per Dries Mertens, attaccante del Galatasaray, e Faouzi Ghoulam, terzino sinistro dell’Hatayspor, che si sono ritrovati faccia a faccia durante la recente sfida di Super Lig.

Mertens e Ghoulam, entrambi ex calciatori del Napoli sotto la gestione di De Laurentiis, si sono scontrati nella trentunesima giornata della stagione 2023/2024. La partita si è conclusa con una vittoria per 1-0 a favore del Galatasaray, grazie a una rete di Mauro Icardi al dodicesimo minuto di gioco.

Al momento, il Galatasaray è in testa alla classifica con ottantaquattro punti, seguito dal Fenerbahce con due punti in meno. La squadra di Mertens è determinata a conquistare il titolo nazionale, mentre l’Hatayspor di Ghoulam si trova al quindicesimo posto.

Tuttavia, l’aspetto più interessante della partita è stato il ritrovo tra i due ex compagni di squadra dopo il fischio finale. Immortalati dagli obiettivi dei fotografi, Mertens e Ghoulam sembravano due vecchi amici felici di rivedersi. Ancora più curioso è stato notare che Mertens portava con sé un borsello della SSC Napoli, un segno tangibile dei suoi legami con la città e la squadra partenopea.

Questa immagine è un promemoria del legame indelebile che i giocatori possono avere con le loro ex squadre e con le città che hanno chiamato casa. Mentre entrambi perseguono il successo con le loro nuove squadre, sembra che il loro affetto per Napoli non sia mai svanito.