Napoli, un calciatore voluto da Conte può partire: Manna segue un gioiello dell’Ajax

Il DS azzurro al lavoro sul mercato: nel mirino il talento olandese. Conte valuta il futuro di Spinazzola.

Il Napoli prepara la sfida contro la Roma forte della seconda miglior difesa del campionato (9 gol subiti), ma il direttore sportivo Giovanni Manna è già proiettato sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il DS azzurro sta lavorando su più fronti. “Bolle parecchio in pentola”, rivela il quotidiano. Spinazzola, che non ha convinto in questa prima parte di stagione, potrebbe lasciare il club insieme a Juan Jesus, altro elemento in uscita.

La vera novità arriva però dal centrocampo: gli scout azzurri hanno visionato Kenneth Taylor, talentuoso centrocampista classe 2002 dell’Ajax. Il gioiello olandese potrebbe essere il grande colpo del mercato invernale.