Calciomercato Napoli, Kenneth Taylor dell’Ajax nel mirino

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Kenneth Taylor, giovane centrocampista olandese dell’Ajax. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il 21enne gioiellino dei lancieri sarebbe un profilo ideale per rinforzare il centrocampo azzurro.

Il Napoli su Kenneth Taylor dell’Ajax

Taylor è un calciatore duttile, in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo: centrale, mezzala, calciatore di quantità e qualità. Nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza importante con 112 presenze e 19 gol segnati con la maglia dell’Ajax.

Il Napoli avrebbe già avviato i primi contatti con la dirigenza dei lancieri per sondare la disponibilità a lasciar partire il talentuoso centrocampista. Tuttavia, come confermato dal direttore tecnico Alex Kroes, l’Ajax non sembra intenzionata a privarsi di Taylor, considerato un punto fermo per il prossimo anno.

Il classe 2001 è un prodotto del vivaio dell’Ajax e ha un contratto in scadenza nel 2027. Nella stagione appena conclusa ha messo insieme oltre 40 presenze tra campionato, Europa League e Conference League, fornendo anche 15 assist vincenti. Un anno fa ha inoltre incrociato gli azzurri in Champions League.

Le qualità di Taylor non sono passate inosservate anche ad altri top club europei. Nei mesi scorsi, anche l’Atletico Madrid aveva preso informazioni sul talentuoso centrocampista olandese.

Il Napoli sembra quindi intenzionato a puntare su profili giovani e di prospettiva per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Kenneth Taylor rappresenterebbe un innesto di qualità e duttilità per il centrocampo partenopeo, anche se al momento l’Ajax appare restia a lasciar partire il suo gioiellino.