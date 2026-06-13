Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka resta il faro. Allegri lo vede come il suo Modric”

Stanislav Lobotka continua a rappresentare uno dei pilastri tecnici del Napoli e potrebbe diventare uno degli uomini chiave anche nel nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco è destinato a occupare una posizione centrale nel progetto del tecnico livornese, che ne apprezza qualità, intelligenza tattica e capacità di adattamento.

Secondo quanto evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri vede in Lobotka caratteristiche che ricordano da vicino quelle di Luka Modric. Non tanto per il ruolo specifico, quanto per la capacità di governare i ritmi della squadra, leggere le situazioni di gioco e fungere da punto di riferimento tecnico per i compagni.

Dal suo arrivo a Napoli nel 2020, Lobotka ha attraversato diverse epoche tecniche. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, lo slovacco è riuscito a imporsi con allenatori dalle filosofie profondamente differenti, passando da Gattuso a Spalletti, da Garcia a Conte, mantenendo sempre un ruolo determinante nella costruzione del gioco.

Questa capacità di adattamento rappresenta uno degli aspetti maggiormente apprezzati da Allegri, che considera il regista slovacco una delle basi sulle quali costruire il nuovo Napoli. A 31 anni, Lobotka è nel pieno della maturità calcistica e continua a essere considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa.

Il futuro del centrocampista resta un tema centrale anche a livello contrattuale. Come riferisce Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attuale accordo scade nel 2027, ma il club sta valutando la possibilità di proporre un nuovo rinnovo fino al 2029 per blindare uno dei leader tecnici dello spogliatoio.

Sul contratto resta presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero. Una situazione che il Napoli monitora con attenzione, consapevole dell’interesse che Lobotka continua a suscitare tra numerosi club internazionali.

Negli anni non sono mancati gli estimatori illustri. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport ricorda come Xavi abbia più volte manifestato apprezzamento nei confronti dello slovacco durante la sua esperienza al Barcellona. Anche Cesc Fabregas ha spesso elogiato pubblicamente le qualità del regista azzurro.

Lo stesso Lobotka non ha mai nascosto la propria ammirazione per Luka Modric. Durante gli anni trascorsi al Celta Vigo studiava attentamente il campione croato del Real Madrid, cercando di assimilare movimenti, tempi di gioco e letture tattiche che lo hanno poi aiutato a crescere fino a diventare uno dei protagonisti del calcio europeo.

I risultati parlano per lui. Due scudetti conquistati con il Napoli, prima sotto la guida di Luciano Spalletti e poi con Antonio Conte, confermano l’importanza del suo contributo all’interno della squadra.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri immagina un centrocampo costruito attorno alle sue geometrie, affidandogli il ruolo di playmaker davanti alla difesa in un sistema con due interni ai suoi lati. Un compito che valorizzerebbe ulteriormente le sue qualità di organizzatore di gioco.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro del regista slovacco. Il Napoli vuole trattenerlo e rafforzare ulteriormente il legame con uno dei protagonisti più importanti dell’ultimo ciclo vincente.