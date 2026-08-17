Gazzetta dello Sport: “ll Napoli prepara il grande colpo”

Il mercato del Napoli entra nella fase decisiva, ma senza dare nulla per scontato. Costantino Favasuli è ormai pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura in azzurro, mentre per Benoit Badiashile restano da sistemare gli ultimi aspetti dell’operazione con il Chelsea. Sullo sfondo continua invece a esserci il grande obiettivo per l’attacco: Gabriel Jesus.

Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, in questa fase è necessaria prudenza. Accordi apparentemente vicinissimi possono infatti rallentare anche per dettagli economici e bonus.

Favasuli pronto per le visite

Per Favasuli il percorso appare ormai delineato. Il laterale classe 2004 ha salutato pubblicamente Catanzaro e domani è atteso a Villa Stuart per sostenere le visite mediche.

L’operazione dovrebbe avere una base complessiva di 7 milioni di euro, con un milione per il prestito e altri sei legati al riscatto obbligatorio, oltre alla possibilità di un ulteriore bonus.

Il Napoli si assicura così un giovane prospetto italiano destinato inizialmente a rappresentare l’alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra.

Badiashile, ultimi ostacoli con il Chelsea

Più articolata la situazione relativa a Badiashile. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport racconta di un Giovanni Manna impegnato anche durante Ferragosto e nel fine settimana per provare a eliminare gli ultimi ostacoli della trattativa.

Il prestito oneroso da 3 milioni sarebbe stato accettato dal Chelsea, mentre il diritto di riscatto dovrebbe essere fissato a 27 milioni. Resta da definire la questione relativa a un ulteriore milione di bonus eventualmente collegato alla conquista dello scudetto.

Il Napoli ha fretta perché Massimiliano Allegri ha bisogno del nuovo centrale in vista dell’esordio di campionato a Marassi. L’obiettivo è quindi arrivare alla fumata bianca in tempi molto brevi e, se possibile, organizzare immediatamente l’arrivo del francese a Roma per le visite.

Badiashile resta la prima scelta, anche se il Napoli continua a tenere sotto osservazione Nayef Aguerd come altra possibilità per il reparto arretrato.

Gabriel Jesus, operazione molto più complessa

Per l’attacco i tempi potrebbero invece essere decisamente più lunghi. L’interesse per Gabriel Jesus è concreto e l’esclusione del brasiliano dalla finale di Community Shield rappresenta un segnale importante sul suo futuro all’Arsenal.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, per provare a portare Gabriel Jesus a Napoli servirebbe un investimento intorno ai 20 milioni di euro per il cartellino, oltre a un ingaggio vicino ai 6 milioni netti a stagione.

Numeri importanti che impongono al Napoli di completare prima alcune operazioni in uscita.

Lang tra Ajax e Galatasaray

Uno dei principali nomi in uscita resta Noa Lang. Sul giocatore continuano a circolare interessamenti provenienti dall’Olanda, con l’Ajax, e dalla Turchia, dove resta attento il Galatasaray.

Una strada viene però esclusa: il prestito. Il Napoli non intende prendere in considerazione questa formula, tanto che avrebbe già respinto la possibilità di discuterne con l’Atalanta.

La valutazione di Lang resta intorno ai 25 milioni di euro e De Laurentiis non vorrebbe registrare una perdita significativa rispetto all’investimento sostenuto per acquistarlo.

Anche Lucca può finanziare il grande colpo

Un altro giocatore la cui situazione resta da monitorare è Lorenzo Lucca. L’attaccante conserva estimatori in Italia, ma il Napoli deve inevitabilmente tenere conto dell’importante investimento effettuato per acquistarlo dall’Udinese.

Ed è proprio qui che si inserisce la strategia raccontata per la quarta volta da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport: mettere prima in sicurezza i conti attraverso le cessioni e soltanto successivamente provare a realizzare il grande investimento offensivo.

La priorità immediata resta dunque Badiashile, con Favasuli ormai al traguardo. Gabriel Jesus rappresenta invece il possibile grande colpo della parte finale del mercato, ma per trasformare il sogno in una vera trattativa serviranno prima le uscite giuste.