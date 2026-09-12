Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lang dalla tribuna alla fascia sinistra: Allegri conferma il 4-3-3”

Dalla tribuna alla possibilità di partire titolare sulla fascia sinistra. Per Noa Lang il caso è già alle spalle e contro il Bologna potrebbe arrivare immediatamente l’occasione per riscattarsi sul campo. L’olandese ha riconosciuto il proprio errore, ha guardato negli occhi Massimiliano Allegri e i compagni e ha presentato le proprie scuse dopo l’episodio che gli è costato l’esclusione dalla gara di Champions.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Allegri non ha gradito il comportamento di Lang nei confronti di un compagno e ha applicato le regole senza esitazioni. Il chiarimento, però, è arrivato rapidamente: stretta di mano, caso chiuso e testa nuovamente al campo. Adesso l’ex Psv è pronto a riprendersi quella corsia sinistra che, contro il Bologna, potrebbe essere affidata proprio a lui.

Nessuna rivoluzione: ancora 4-3-3

Allegri non pensa a stravolgimenti dopo le tre sconfitte consecutive. Il tecnico ha invocato tranquillità e continuerà a puntare sul 4-3-3, sistema considerato adatto alle caratteristiche della squadra. Nel difficile avvio di stagione non sono mancati gli aspetti negativi, ma sono emerse anche indicazioni sulle quali continuare a lavorare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea è quella di procedere con un turnover moderato. I principali interventi riguarderanno soprattutto la fascia sinistra, zona del campo che nelle ultime uscite ha concesso qualcosa in più. L’infortunio di Alisson Santos apre così la strada a Lang, mentre alle sue spalle Allegri valuta la freschezza di Spinazzola, rimasto in panchina mercoledì.

Complessivamente potrebbero esserci tre cambi, due dei quali obbligati. Uno riguarda la porta: Meret è nuovamente costretto a fermarsi e toccherà a Milinkovic-Savic. Per il portiere sarà anche un’opportunità per provare a modificare le gerarchie, limitando al tempo stesso gli eccessi di palleggio rischioso nella costruzione dal basso.

Gilmour convince, Anguissa arma dalla panchina

In mezzo al campo Allegri ha ritrovato Anguissa, ma il centrocampista potrebbe inizialmente rappresentare una risorsa da utilizzare durante la partita. Alle 18 farà ancora caldo e avere a disposizione un giocatore capace di garantire energia, atletismo e fisicità può diventare particolarmente prezioso con il trascorrere dei minuti.

La Gazzetta dello Sport evidenzia soprattutto la crescita di Gilmour. Il centrocampista ha convinto per geometrie, dinamismo e capacità di cercare anche la giocata verticale. Una prestazione che ha spinto Allegri a considerare seriamente la sua conferma dal primo minuto in una gara nella quale il Napoli non può permettersi altri passi falsi.

Sulla destra dovrebbe invece esserci ancora Politano. L’esterno garantisce un lavoro prezioso anche senza palla, assicurando coperture, diagonali e sacrificio quando la squadra si allunga. Nonostante le energie spese, i quattro giorni di recupero dovrebbero consentirgli di presentarsi nuovamente tra i titolari.

Davanti, infine, toccherà soprattutto a De Bruyne e Hojlund trovare le giocate decisive. Come sottolinea ancora La Gazzetta dello Sport, Allegri prepara dunque soltanto qualche ritocco senza mettere in discussione l’impianto costruito finora. Lang rappresenta la novità più significativa: archiviata la tribuna europea, per l’olandese può essere già arrivato il momento di riprendersi il Napoli.