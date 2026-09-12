Repubblica Napoli: “Napoli al primo bivio, col Bologna vietato fallire: Allegri rilancia Lang”

Il Bologna rappresenta già il primo vero bivio della stagione del Napoli. Dopo tre sconfitte consecutive contro Como, Inter e Arsenal, gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per interrompere la serie negativa e allontanare il rischio della prima crisi. Quattro partite sono poche per emettere giudizi definitivi, ma al Maradona servono soprattutto i tre punti.

Come sottolinea Repubblica Napoli, Massimiliano Allegri è consapevole dell’importanza dell’appuntamento di domani alle 18 contro il Bologna di Tedesco. Sulla carta il Napoli parte favorito, ma i rossoblù hanno già dimostrato il proprio valore mettendo in difficoltà l’Atalanta a Bergamo. Vietato, dunque, considerare scontata una partita sulla quale peserà anche la necessità di interrompere immediatamente la striscia negativa.

Allegri ha provato a trasmettere serenità dopo la sconfitta contro l’Arsenal: «I ragazzi stiano tranquilli, sistemeremo le cose». Allo stesso tempo, però, il tecnico pretende un deciso passo in avanti. Al Training Center di Castel Volturno sta lavorando sui dettagli e sembra avere già idee piuttosto definite sulla formazione.

Allegri non cambia: avanti con il 4-3-3

Secondo Repubblica Napoli, una delle certezze riguarda il sistema di gioco. Nonostante l’infortunio di Alisson Santos, Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3 utilizzato durante la preparazione estiva e nelle prime gare ufficiali.

Rispetto alla Champions contro l’Arsenal potrebbero esserci tre novità, due delle quali obbligate dagli infortuni. L’assenza di Alisson apre innanzitutto il ballottaggio sulla fascia sinistra dell’attacco, dove Noa Lang appare favorito su David Neres.

Per l’olandese sarebbe un’immediata occasione di riscatto dopo l’esclusione dalla Champions per un comportamento nei confronti di Vergara che Allegri non aveva gradito. Lang si è successivamente scusato e da giovedì è tornato regolarmente ad allenarsi con il gruppo. Il caso è stato archiviato e adesso potrebbe essere proprio il campo a offrirgli la possibilità di voltare pagina.

Neres, invece, non ha ancora raggiunto la condizione migliore e potrebbe diventare una soluzione da utilizzare durante la partita. Repubblica Napoli indica dunque Lang come favorito per completare il tridente insieme a Hojlund e Politano.

Milinkovic-Savic in porta, può tornare Spinazzola

Un altro cambio obbligato sarà tra i pali. Meret è fermo per un problema all’adduttore e toccherà a Milinkovic-Savic, già tornato protagonista contro l’Arsenal. Il portiere dovrebbe difendere la porta azzurra sia contro il Bologna sia nella successiva partita con la Fiorentina.

Sulla fascia sinistra difensiva potrebbe invece rivedersi Spinazzola al posto di Olivera. A centrocampo Allegri valuta la conferma dell’esperimento con il doppio play: Lobotka e Gilmour hanno fornito risposte positive contro i Gunners, garantendo qualità nel palleggio e nella costruzione della manovra.

Anguissa ha recuperato, ma potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. A completare il centrocampo ci sarebbe Kevin De Bruyne, con la possibilità di modificare lo schieramento durante la fase offensiva. Quando il belga avanza sulla trequarti alle spalle di Hojlund, infatti, il 4-3-3 può trasformarsi in un 4-2-3-1.

Come evidenzia ancora Repubblica Napoli, per De Bruyne non è da escludere una staffetta con Vergara. Il talento di Frattaminore vive inoltre giorni importanti anche in chiave Nazionale: venerdì il ct Mancini ufficializzerà le convocazioni e il giocatore del Napoli potrebbe rientrare nelle scelte.

Prima, però, c’è il Bologna. Per Allegri e per il Napoli conta soprattutto una cosa: interrompere la serie di tre sconfitte e ritrovare al Maradona una vittoria diventata già fondamentale per rimettere la stagione sulla strada giusta.