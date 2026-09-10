Corriere dello Sport: «Napoli, Lang escluso per motivi disciplinari. Allegri: “Ha chiesto scusa, storia chiusa”. Alisson si ferma»

Noa Lang fuori dai convocati per motivi disciplinari, altri due problemi fisici e la terza sconfitta consecutiva. La serata di Champions contro l’Arsenal lascia al Napoli diversi temi da affrontare, anche se Massimiliano Allegri difende con decisione la prestazione della squadra e invita tutti a mantenere equilibrio. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, prima della partita Giovanni Manna ha chiarito anche il motivo dell’assenza a sorpresa dell’olandese.

«Non ha avuto un comportamento idoneo, stasera guarderà la partita con me. Ha chiesto scusa a compagni e allenatore, storia chiusa, da domani si allena», ha spiegato il direttore sportivo.

Lang, Manna chiarisce l’esclusione

Lang non era neppure in panchina contro l’Arsenal. Dietro la scelta, secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, c’è una questione disciplinare legata a qualcosa accaduto durante la rifinitura.

Il club ha comunque considerato chiuso l’episodio dopo le scuse del giocatore alla squadra e ad Allegri. Lang tornerà quindi regolarmente ad allenarsi.

Una vicenda che ha preceduto una serata particolare anche per Max, tornato in Champions dopo quasi quattro anni e arrivato alla 101ª panchina nella competizione.

Allegri: «Non c’è nulla che avrei voluto vedere diversamente»

La terza sconfitta consecutiva non porta Allegri a bocciare il suo Napoli.

«Ho detto che abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d’Europa: nel primo tempo c’è stato equilibrio e abbiamo difeso bene, poi loro hanno alzato il ritmo e sono venuti fuori».

Il tecnico individua piuttosto nella precisione offensiva uno dei limiti della serata: «Abbiamo anche avuto cinque o sei situazioni in cui abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, e a questi livelli poi paghi dazio».

Allegri insiste soprattutto sulla fase difensiva: «Se lo avessimo fatto anche contro l’Inter e il Como, probabilmente sarebbe andata diversamente. E credetemi, non c’è qualcosa che avrei voluto vedere in maniera differente: siamo caduti su un uno-due che non abbiamo seguito».

«Tre sconfitte, ma non bisogna demoralizzarsi»

Nonostante la serie negativa, Allegri chiede di non perdere serenità.

«Dispiace dover parlare di tre sconfitte consecutive, ma non bisogna demoralizzarsi, non ci si può rimproverare niente questa volta. Lo spirito è quello giusto: quando difendiamo in questo modo è difficile farci gol».

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Max ha apprezzato anche la capacità del Napoli di uscire dalla pressione dell’Arsenal nel primo tempo, mentre nella ripresa la squadra ha incontrato maggiori difficoltà.

Il messaggio finale è chiaro: «La prima cosa su cui bisogna lavorare è il mantenere grande equilibrio, deprimersi non serve assolutamente a niente».

Alisson fuori per un po’, Meret da valutare

Le preoccupazioni maggiori riguardano però l’infermeria. Dopo il problema di Anguissa, contro l’Arsenal si sono aggiunti altri due inconvenienti muscolari.

Allegri ha confermato: «Alisson lo abbiamo perso per un po’ di tempo, mentre Meret lo valuteremo alla ripresa».

Per Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dunque, l’emergenza continua ad allargarsi proprio in una fase nella quale il Napoli avrebbe bisogno di recuperare uomini e alternative.

Di Lorenzo: «Il risultato fa male, la prestazione è stata buona»

Anche Giovanni Di Lorenzo evita di soffermarsi troppo sulla statistica delle tre sconfitte consecutive.

«Alle statistiche non do molto peso, il passato è passato, ma è una sconfitta che fa male perché ci siamo difesi bene e abbiamo avuto le nostre occasioni».

Il capitano separa nettamente risultato e prestazione: «Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra. Il risultato non ci soddisfa, mentre bisogna essere contenti della prestazione».

Adesso l’obiettivo è interrompere immediatamente la serie negativa: «Vogliamo tornare a vincere nella prossima partita: non so cosa stia mancando, onestamente, anche perché stiamo lavorando duro nel corso della settimana».

Contro il Bologna serve ritrovare vittoria e serenità

Domenica il Napoli tornerà al Maradona per affrontare il Bologna alle 18. Una partita che assume un peso particolare dopo tre sconfitte consecutive.

A rendere il momento ancora più delicato c’è anche il clima sugli spalti. Mandarini sul Corriere dello Sport riferisce di una contestazione più intensa delle due curve nei confronti di Aurelio De Laurentiis, con cori che si inseriscono in un rapporto già segnato dalla questione degli striscioni e dal mancato saluto alla squadra e al nuovo allenatore a Castel di Sangro.

Allegri, però, indica una sola strada: niente depressione e massimo equilibrio. Prima ancora degli aspetti tattici, è da qui che il Napoli dovrà ripartire per tornare alla vittoria.