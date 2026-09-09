Corriere dello Sport: «McTominay, intervento riuscito. Napoli-Arsenal, Gilmour per Anguissa e De Bruyne dal 1’»

La notizia più importante arriva da Manchester: l’intervento di Scott McTominay per correggere l’aritmia benigna è perfettamente riuscito. Il centrocampista del Napoli è stato operato allo Spire Manchester Hospital e adesso può cominciare il percorso che dovrà riportarlo in campo. Sul fronte Champions, invece, Massimiliano Allegri deve fare i conti con una nuova emergenza: Anguissa è fuori contro l’Arsenal per un problema all’adduttore, mentre Neres resta in dubbio.

Il principale candidato a sostituire il camerunese è Gilmour, mentre De Bruyne si prepara alla prima partita da titolare della stagione. È questo il quadro tracciato dal Corriere dello Sport alla vigilia della sfida europea.

McTominay, operazione perfettamente riuscita

Prima della partita, l’attenzione è inevitabilmente rivolta alle condizioni di McTominay. L’intervento programmato per correggere l’aritmia benigna si è concluso positivamente.

Una notizia accolta con sollievo dal Napoli, dalla squadra e dai tifosi. Adesso per lo scozzese inizierà il percorso di recupero in attesa di poter tornare a disposizione di Allegri.

Anguissa salta l’Arsenal, Neres resta in dubbio

Le notizie provenienti da Castel Volturno sono invece meno positive. Anguissa e Neres non hanno partecipato alla rifinitura con il gruppo, svolgendo lavoro personalizzato in palestra.

Per Frank non ci sono possibilità: un problema all’adduttore gli impedirà di partecipare all’esordio in Champions. Neres, invece, conserva qualche chance di essere convocato, come confermato dallo stesso Allegri.

L’elenco degli indisponibili certi sale così a cinque: Buongiorno, Marianucci, McTominay, Giovane e Anguissa, ai quali si aggiunge il dubbio legato al brasiliano.

Gilmour favorito: Allegri conferma il 4-3-3

Nonostante l’emergenza, Allegri ha escluso un cambio di sistema. Il Napoli dovrebbe quindi partire ancora dal 4-3-3.

L’assenza di Anguissa apre la strada a Gilmour, già seriamente candidato a giocare fin dall’inizio della settimana. Lo scozzese dovrebbe completare il centrocampo insieme a Lobotka e De Bruyne.

Una mediana nella quale qualità e palleggio avranno un peso determinante contro la pressione dell’Arsenal.

Possibile passaggio al 4-2-3-1

La presenza contemporanea di Gilmour e De Bruyne offre però ad Allegri la possibilità di modificare l’occupazione degli spazi durante la partita.

Dal 4-3-3 iniziale, il Napoli potrebbe infatti trasformarsi in un 4-2-3-1, con Gilmour e Lobotka in costruzione e KDB avanzato sulla trequarti.

In questo scenario, De Bruyne agirebbe insieme a Politano e Alisson alle spalle di Hojlund.

Olivera favorito su Spinazzola

I cambi rispetto alla formazione iniziale di San Siro dovrebbero essere complessivamente tre.

Oltre agli ingressi di Gilmour e De Bruyne, Olivera è favorito su Spinazzola per occupare la fascia sinistra della difesa a quattro. Per il resto, Allegri dovrebbe confermare gli altri uomini utilizzati dal primo minuto contro l’Inter.

Al Maradona non è previsto il sold out: lunedì la prevendita era arrivata a 42mila spettatori e l’obiettivo è superare quota 45mila biglietti.

De Bruyne talismano contro l’Arsenal

Molte delle speranze del Napoli saranno inevitabilmente affidate a Kevin De Bruyne. E i suoi precedenti contro l’Arsenal sono particolarmente significativi.

Quella di oggi sarà la 23ª sfida in carriera contro i Gunners, che diventeranno così l’avversario affrontato più volte dal belga, davanti a Chelsea e Manchester United, fermi a 22.

L’Arsenal è già la squadra contro cui KDB ha segnato di più: otto reti, tutte realizzate in Premier League.

De Bruyne ha inoltre partecipato a 12 gol nelle ultime 17 partite disputate da titolare contro i Gunners, con otto reti e quattro assist. Nelle ultime tre sfide il bilancio è di tre gol e due assist.

Numeri ai quali Allegri si aggrappa nella notte più difficile: senza McTominay e Anguissa, il Napoli affida a Gilmour e soprattutto a De Bruyne qualità ed esperienza per provare a sorprendere l’Arsenal.