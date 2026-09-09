9 Settembre 2026

Allegri “L’Arsenal è favorito ma la Champions ti dà tanti stimoli”

redazione 9 Settembre 2026
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IPA87447618 – Head Coach Massimiliano Allegri (SSC Napoli) gestures during the pre-Season Friendly match between SSC Napoli v Aris FC at Teofilo Patini Stadium on August 12, 2026 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images)

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sabato, contro l’Inter, è stata una partita molto bella. Abbiamo commesso, però, delle ingenuità. Domani sarà una cosa diversa, perchè l’Europa ti dà più stimoli e adrenalina. Servirà una partita di grande tecnica; senza palla bisogna difendere meglio, da squadra. Fino a oggi abbiamo lasciato a desiderare su questo piano”. L’ha detto Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, presentando la sfida di Champions contro l’Arsenal, in programma domani al “Maradona”.

“Che sensazioni ho per la Coppa? Domani iniziamo. Poi, fino a gennaio, ci sono otto partite, dove dovremo fare un bel pò di punti. Andare bene in Champions è un’ambizione che dobbiamo avere tutti. Le partite iniziano tutte da 0-0 ma che l’Arsenal sia favorito è normale”, ha aggiunto Allegri.

“Cambiamenti tattici? Non ce ne saranno. Sono out McTominay e Anguissa, che ha avuto un problema all’adduttore. Neres? Domani mattina vediamo. Se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà della partita. Gilmour? Domani mattina deciderò tra i quattro centrocampisti (De Bruyne, Lobotka, Gilmour e Vergara, ndr.) chi giocherà. C’è posto dal primo minuto solo per tre”, ha concluso l’allenatore del Napoli.

“La sfida arriva nel momento giusto. Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito. C’è voglia di tornare in campo e di fare una bella partita. La Champions è una competizione importante e vogliamo sicuramente far meglio rispetto allo scorso anno, a partire da domani. Tutta la squadra è concentrata su questo impegno. Serviranno cuore e coraggio”, ha detto invece il capitano del team azzurro, Giovanni Di Lorenzo.

– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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