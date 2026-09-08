8 Settembre 2026

Brennan cala il poker e vince la sedicesima tappa della Vuelta 2026, Mas sempre in rosso

redazione 8 Settembre 2026
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PALOS DE LA FRONTERA (SPAGNA)(ITALPRESS) – Matthew Brennan vince la sedicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Cortegana-Palos de la Frontera di 181.1 km. Quarta vittoria per il britannico che allo sprint ha anticipato Bryan Coquard (Cofidis) e Vito Braet (Lotto Intermarché). La frazione odierna è stata segnata dalle solite fughe da lontano, a metà tappa sono stati cinque gli uomini che hanno preso il largo ovvero Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), Valentin Madouas (Groupama-FDJ United), Simon Dalby (Uno-X Mobility), Jasha Sutterlin (Jayco AlUla) e Roland Thalmann (Tudor). La Visma ha però controllato la corsa senza lasciare andare troppo la fuga, a circa 23 km dall’arrivo il gruppo è tornato compatto. La gara si è decisa allo sprint, per la Visma la sesta vittoria in questa Corsa Roja. Domani altra tappa dedicata ai velocisti, la Dos Hermanas-Siviglia di 185 km. Non cambia nulla per quanto riguarda la generale, Enric Mas rimane in maglia rossa.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Matthew Brennan (Gbr) Visma | Lease a Bike in 3h56’33”2. Bryan Coquard (Fra) Cofidis s.t.3. Vito Braet (Bel) (Lotto Intermarché) s.t.4. Jordi Meeus (Bel) s.t.5. Magnus Cort Nielsen (Dan) s.t.6. Wout Van Aert (Bel) s.t.7. Hugo Hofstetter (Fra) s.t.8. Vincenzo Albanese (Ita) s.t.9. Alberto Dainese (Ita) s.t.10. Cesar Macias Estrada (Mes) s.t.

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA)1. Enric Mas (Esp) Movistar Team in 56h02’29”2. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM Team 2’06”3. Primoz Roglic (Slv) Red Bull-Bora-Hansgrohe a 2’10”4. Richard Carapaz (Ecu) 4’24”5. Oscar Onley (Gbr) 5’44”6. Jakob Omrzel (Slv) 6’14”7. Mattias Skjelmose (Dan) 6’49”8. Cristian Rodriguez (Spa) a 7’01”9. Clément Berthet (Fra) a 7’19”10. Sepp Kuss (Usa) a 8’55”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)1. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 282 punti2. Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 1893. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 153

CLASSIFICA MIGLIORE SCALATORE (MAGLIA A POIS)1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain – Victorious 69 punti2. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 403. Enric Mas (Esp) Movistar Team 24

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 56h08’13”2. Jakob Omrzel (Slv) Bahrain Victorious a 30″3. Leo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 10’41”

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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