Corriere dello Sport: «Napoli-Arsenal, la notte delle 101 panchine di Allegri: Max torna in Champions dopo quasi quattro anni»

La Champions League torna al Maradona e per Massimiliano Allegri sarà una notte dal significato particolare. Mercoledì contro l’Arsenal campione d’Inghilterra e finalista dell’ultima edizione, il tecnico del Napoli raggiungerà quota 101 panchine nella massima competizione europea. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tra gli allenatori italiani soltanto Carlo Ancelotti ha fatto meglio, con 218 presenze.

Il traguardo personale, però, passa inevitabilmente in secondo piano davanti alle necessità del Napoli. Gli azzurri arrivano all’esordio europeo dopo le sconfitte contro Como e Inter e con cinque reti incassate nelle ultime due giornate di campionato.

Allegri, 101ª panchina contro l’Arsenal

Quella contro i Gunners sarà dunque una serata speciale per Allegri, che ritrova la Champions dopo una lunghissima assenza.

L’ultima partita del tecnico nella competizione risale infatti al 2 novembre 2022, quando la Juventus perse 2-1 contro il Psg nella fase a gironi. Mercoledì saranno trascorsi esattamente 1.407 giorni.

Il bilancio personale di Max, ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, comprende finora 45 vittorie, 26 pareggi e 29 sconfitte.

Allegri ha inoltre raggiunto due finali di Champions alla guida della Juventus, perdendo contro il Barcellona nel 2015 e contro il Real Madrid nel 2017.

Napoli in difficoltà, Arsenal lanciato

Il momento delle due squadre è profondamente differente. L’Arsenal ha appena battuto anche il Chelsea, conquistando la terza vittoria consecutiva.

Il Napoli arriva invece da due sconfitte di fila in Serie A: prima contro il Como al Maradona, poi contro l’Inter a San Siro.

Quest’ultimo ko brucia particolarmente. Gli azzurri erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio, prima di subire la rimonta nerazzurra. Nel finale Anguissa ha inoltre sprecato una grande occasione poco prima della rete decisiva di Lautaro.

A preoccupare Allegri, secondo il Corriere dello Sport, è soprattutto la tenuta difensiva: cinque gol subiti in due partite rappresentano un dato sul quale intervenire rapidamente.

Napoli-Arsenal, il quinto confronto europeo

Quella di mercoledì sarà la quinta sfida europea tra Napoli e Arsenal.

I precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2013-2014 e ai quarti di finale di Europa League 2018-2019. In entrambe le occasioni furono gli inglesi a superare il turno.

Particolarmente doloroso il precedente del 2013. Il Napoli allenato da Benitez batté l’Arsenal 2-0 nell’ultima giornata, unica vittoria azzurra nei quattro precedenti, ma venne comunque eliminato.

Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund terminarono infatti il girone a quota 12 punti, con gli azzurri fuori per la differenza reti. Higuain, autore del secondo gol, lasciò il campo in lacrime.

Arteta torna al Maradona

Quella partita nasconde anche una curiosità che Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riporta in vista della nuova sfida: il capitano dell’Arsenal era Mikel Arteta, oggi allenatore dei Gunners.

Per lo spagnolo sarà quindi un ritorno nello stadio che tredici anni fa portava ancora il nome di San Paolo. In quella sfida Arteta venne espulso al 76′ dall’arbitro Kassai per doppia ammonizione.

Tra Allegri e Arteta non esistono invece precedenti in partite ufficiali. L’unico incrocio risale a un’amichevole disputata all’Emirates il 17 dicembre 2022, vinta 2-0 dalla Juventus.

De Laurentiis vuole un Napoli protagonista in Champions

La Champions rappresenta una priorità importante anche per il club. Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda il desiderio espresso da Aurelio De Laurentiis di vivere, nell’anno del Centenario, un percorso europeo più lungo rispetto a quello della stagione precedente, terminato dopo la prima fase con il trentesimo posto e appena otto punti.

Allegri dovrà però affrontare l’Arsenal senza due elementi centrali del progetto iniziale. L’infortunio di Buongiorno ha tolto una colonna alla difesa, mentre McTominay sarà sottoposto domani all’intervento al cuore.

Con il mercato ormai chiuso, il tecnico dovrà trovare le soluzioni all’interno della rosa a disposizione.

Per il Corriere dello Sport, le priorità sono chiare: recuperare equilibrio e soprattutto aumentare il livello di attenzione dopo le difficoltà difensive delle ultime due partite. La notte delle 101 panchine di Allegri in Champions diventa così molto più di una celebrazione personale: contro l’Arsenal il Napoli è già chiamato a fornire una risposta.