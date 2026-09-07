Corriere dello Sport: «Napoli-Arsenal, Allegri prepara De Bruyne dal 1’: KDB ha nei Gunners la sua vittima preferita»

Archiviata la tremenda delusione di San Siro, il Napoli non ha tempo per fermarsi. Gli azzurri sono tornati subito al lavoro a Castel Volturno perché mercoledì al Maradona arriva l’Arsenal per l’esordio in Champions League. Massimiliano Allegri prepara inevitabili correttivi dopo gli errori commessi contro Como e Inter e, secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la principale novità potrebbe essere Kevin De Bruyne dal primo minuto.

Il belga dovrebbe prendere il posto di Vergara, ma non sarà necessariamente l’unico cambiamento. Olivera insidia Spinazzola sulla sinistra, mentre Gilmour potrebbe concedere un turno di riposo a Lobotka.

Napoli subito al lavoro dopo San Siro

La ripresa degli allenamenti è arrivata poche ore dopo la rimonta subita contro l’Inter. Un ritorno immediato in campo che può aiutare il Napoli a spostare subito l’attenzione verso una nuova missione.

Il calendario non concede tregua: dopo l’Arsenal arriveranno Bologna e Fiorentina in campionato prima della lunga sosta di settembre.

La priorità, però, è la Champions. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come Allegri sia chiamato a studiare alcuni correttivi dopo quanto accaduto nelle ultime due partite.

De Bruyne verso la prima da titolare

La grande novità potrebbe essere rappresentata da Kevin De Bruyne, pronto a dare maggiore qualità alla manovra azzurra.

KDB ha già disputato 82 partite sul palcoscenico della Champions e ha giocato una volta al Maradona nella competizione, il 1° ottobre 2025. Anche in quell’occasione il Napoli arrivava da una sconfitta al Meazza, allora contro il Milan allenato da Allegri.

Contro lo Sporting Lisbona, De Bruyne fu protagonista con due assist per la doppietta di Hojlund. Adesso Rasmus spera di poter beneficiare nuovamente delle giocate del belga.

Arsenal vittima preferita di KDB: 8 gol

C’è soprattutto un dato che accompagna De Bruyne verso la sfida di mercoledì. L’Arsenal è la squadra contro cui ha segnato più gol in carriera: otto, tutti realizzati in Premier League.

Come evidenzia Mandarini sul Corriere dello Sport, quella contro i Gunners diventerà inoltre la formazione affrontata più volte da KDB: attualmente sono 22 gli incroci, gli stessi accumulati contro Chelsea e Manchester United. Mercoledì arriverà il numero 23.

Per la prima volta, però, De Bruyne affronterà l’Arsenal lontano dalle competizioni inglesi.

Dodici partecipazioni al gol nelle ultime 17 da titolare

I numeri del belga contro i Gunners non finiscono qui. Nelle ultime 17 partite disputate da titolare contro l’Arsenal in tutte le competizioni, De Bruyne ha partecipato a 12 gol, realizzandone otto e servendo quattro assist.

Ancora più significativo il rendimento nei tre confronti più recenti: tre reti e due assist, per un totale di cinque partecipazioni al gol.

Non saranno necessariamente le statistiche a determinare le scelte di Allegri, ma il Corriere dello Sport indica KDB come candidato a partire dall’inizio per la prima volta, con Vergara destinato inizialmente alla panchina.

Gilmour può far riposare Lobotka

Allegri valuta anche altre modifiche rispetto alla formazione schierata contro l’Inter.

Sulla fascia sinistra Olivera è in ballottaggio con Spinazzola, mentre a centrocampo potrebbe arrivare un’opportunità per Gilmour. Lo scozzese consentirebbe di far rifiatare Lobotka, sostituito a San Siro probabilmente anche per le energie consumate durante una partita giocata ad altissima intensità.

Il tecnico avrà ancora due giorni per definire formazione e strategia.

Quattro assenze per Allegri

Restano invece certe le indisponibilità. Contro l’Arsenal mancheranno Buongiorno, Marianucci e Giovane, tutti esclusi dalla lista consegnata all’Uefa e quindi indisponibili per l’intera fase campionato della Champions.

A loro si aggiunge McTominay. Lo scozzese sarà sottoposto nelle prossime ore in Inghilterra all’intervento al cuore per correggere un’aritmia benigna, anche se il suo nome resta presente nella lista europea.

Per Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli riparte dunque dalla qualità di De Bruyne per provare a reagire immediatamente alle ultime due sconfitte. E per KDB l’esordio europeo potrebbe arrivare proprio contro l’avversario che, più di qualsiasi altro, ha saputo colpire durante la sua carriera.