Il Mattino: “Napoli, Allegri scopre i rinforzi che non ha ancora usato”

C’è un Napoli che nelle prime giornate ha già mostrato pregi e difetti e ce n’è un altro che Massimiliano Allegri deve ancora praticamente scoprire. È quello formato dai giocatori mai utilizzati o impiegati soltanto per pochi minuti in questo avvio di stagione. Risorse che, dopo la sosta, potrebbero diventare fondamentali nel tentativo di rimonta degli azzurri dopo la falsa partenza delle prime cinque giornate.

Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, in cima alla lista ci sono Sam Beukema e Giovane. Entrambi sono ancora fermi a zero minuti e proprio da loro Allegri conta di ricavare nuove soluzioni alla ripresa del campionato.

Beukema, Allegri aspetta il debutto

A reclamare spazio sarà soprattutto Beukema. L’olandese non è ancora riuscito a giocare né da titolare né entrando dalla panchina a causa di una condizione fisica che soltanto negli ultimi giorni sembra essere tornata soddisfacente.

Il suo contributo potrebbe essere prezioso anche nella costruzione offensiva.

I numeri della stagione 2025-26 raccontano infatti di un difensore particolarmente efficace nella gestione del pallone. Beukema aveva fatto registrare l’86% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria, una percentuale superiore sia alla media del Napoli della passata stagione sia al dato attuale.

Aveva inoltre chiuso l’annata con il 91% dei passaggi riusciti e l’83% nella trequarti avversaria. Ancora più significativo il dato relativo ai passaggi in avanti completati: 21,53 a partita, miglior risultato tra i difensori della Serie A e secondo assoluto nell’intero campionato.

Come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino, numeri del genere potrebbero trasformare Beukema in una risorsa importante per Allegri, anche qualora il tecnico decidesse di sperimentare nuove soluzioni tattiche.

Giovane può avere un doppio ruolo

Allegri ha parlato con tutti i calciatori durante questi mesi e ha già chiarito che dopo la sosta ci saranno opportunità per tutti.

Tra quelli che aspettano il proprio momento c’è Giovane. Il brasiliano rientrerà questa settimana e potrà rappresentare una soluzione in due ruoli differenti: esterno offensivo oppure alternativa atipica a Hojlund come prima punta.

Una possibilità in più per un attacco che nelle prime settimane della stagione ha mostrato evidenti difficoltà.

Badiashile, appena dieci minuti

Ancora ridottissimo anche il minutaggio di Benoit Badiashile. Il francese ha disputato appena dieci minuti, tutti nel movimentato finale della partita contro l’Inter a Milano.

Da quel momento non è più sceso in campo.

Il difensore era arrivato durante l’estate in ritardo di condizione e non è ancora riuscito a recuperare completamente la forma migliore. Allegri conta però di averlo finalmente al cento per cento durante questa sosta.

Secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, Badiashile sarà testato anche nelle due amichevoli programmate dal Napoli. Manna e Allegri non hanno mai avuto dubbi sulle sue qualità e anche i tifosi aspettano di rivederlo per comprenderne fino in fondo le potenzialità.

Neres chiamato a trascinare l’attacco

Chi dovrebbe trovare decisamente più spazio è David Neres.

Dopo l’infortunio dello scorso gennaio, il brasiliano non è ancora riuscito a ritrovare i suoi livelli migliori. Finora ha accumulato appena 84 minuti, meno dell’equivalente di una partita completa.

Allegri si aspetta molto da lui soprattutto considerando la situazione sugli esterni. Alisson Santos resterà ai box fino alla fine di ottobre, mentre le prestazioni di Lang sono state bocciate quasi a ogni uscita.

Neres dovrà quindi assumersi una parte importante delle responsabilità di un reparto offensivo che fatica a decollare. Nella scorsa stagione aveva inoltre mostrato un’intesa interessante con Hojlund e Allegri spera di poter riproporre presto la coppia.

Favasuli e Vergara chiedono spazio

C’è poi Favasuli, finora una delle note più positive della stagione azzurra nonostante abbia disputato appena 95 minuti.

Poco più di una partita, ma abbastanza per convincere e candidarsi a un minutaggio decisamente superiore alla ripresa.

Come evidenzia ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino, dovrà provare a riconquistare spazio anche Vergara, fermo a 162 minuti.

La sosta può quindi consegnare ad Allegri una sorta di secondo Napoli. Beukema e Giovane devono ancora debuttare, Badiashile è praticamente inedito, Neres cerca la migliore condizione mentre Favasuli e Vergara aspettano più spazio.

Risorse già presenti nella rosa ma ancora poco o per nulla utilizzate. Proprio da loro Allegri proverà a ottenere nuova energia per dare il via all’operazione rimonta.