Corriere dello Sport: “Napoli, Lang non nasconde il disappunto: «Non sono contento di uscire, voglio essere decisivo»”

Noa Lang non si nasconde. L’olandese ha commentato con la consueta franchezza il pareggio per 1-1 conquistato dal Napoli sul campo della Fiorentina, soffermandosi anche sulla propria reazione al momento della sostituzione. Un gesto evidente, che lo stesso attaccante azzurro ha spiegato senza cercare alibi.

Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Lang ha ammesso apertamente il proprio disappunto: «A nessun giocatore fa piacere essere sostituito, per questo ho reagito così».

Lang: «Dovevamo essere più cinici»

Il pareggio del Franchi lascia qualche rimpianto al Napoli e l’olandese, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha analizzato anche ciò che è mancato alla squadra negli ultimi metri.

«Abbiamo avuto gli spazi per essere più cinici, per fare migliori scelte davanti alla porta. Dobbiamo vederci e trovarci meglio in campo, siamo il Napoli».

Un’autocritica collettiva che coinvolge direttamente anche Lang. Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport riporta infatti un altro passaggio dell’esterno: «Penso di essermi trovato due volte davanti alla porta, non so se i miei compagni mi hanno visto. Va bene comunque».

Il cambio al 58′ e la reazione

Lang è stato sostituito al 58′ e non ha nascosto la propria insoddisfazione. La sua lettura è legata anche all’andamento della partita e agli spazi che, secondo l’olandese, si sarebbero aperti proprio nella fase successiva.

«Nessuno può essere contento di uscire quando sai che da quel momento ci sarebbero stati più spazi. Ma è stata la decisione dell’allenatore e bisogna rispettarla».

Nessuna polemica aperta con Massimiliano Allegri, dunque. Come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Lang ha ribadito di avvertire la fiducia del tecnico, pur confermando la propria voglia di restare in campo.

«Sento che l’allenatore ha fiducia in me, ma ovviamente non sono contento di uscire. Voglio giocare ed essere decisivo per la squadra».

«Dobbiamo e devo migliorare»

La voglia di diventare protagonista si accompagna alla consapevolezza che il percorso non sia ancora completato. Lang non cerca giustificazioni e conclude con un messaggio chiaro: «Dobbiamo e devo migliorare».

Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’olandese non ha quindi nascosto né i rimpianti per le occasioni che il Napoli avrebbe potuto sfruttare meglio né il disappunto personale per la sostituzione. Allo stesso tempo, ha ribadito il rispetto per la scelta di Allegri e la volontà di conquistarsi un ruolo sempre più importante.

Lang vuole giocare e soprattutto incidere. Dopo l’1-1 di Firenze, la sua richiesta al Napoli e a se stesso è la stessa: migliorare per trasformare gli spazi e le occasioni in giocate decisive.