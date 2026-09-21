Nazionale, Cristante indisponibile: Mancini convoca Samuele Ricci
IPA58841958 – Samuele Ricci of Italy during the World Cup Qualifiers FIFA 2026, group I, football match between Italy and Moldova at Stadio Citta del Tricolore, on 09 June 2025 in Reggio Emilia, Italy. Photo Nderim Kaceli
ROMA (ITALPRESS) – La Nazionale si raduna questa sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove da domani inizierà ad allenarsi in vista dei primi quattro incontri del girone di Nations League. A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione. Contestualmente il ct Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore.
L’elenco dei convocati
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).
– Photo Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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