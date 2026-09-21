Per Evenepoel poker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna

IPA88771865 – Belgium’s Remco Evenepoel pictured during the warming-up before the men’s elite individual time trial race (39,2km) at the cycling UCI Road World Championship, in Montreal, Canada, Sunday 20 September 2026.

BELGA PHOTO JASPER JACOBS (Photo by JASPER JACOBS/Belga/Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull – Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l’oro col tempo di 44’53″13. Secondo posto per Filippo Ganna: l’azzurro della Netcompany Ineos ha chiuso la prova odierna a 57″31 dal belga. A completare il podio di giornata è stato il francese Paul Seixas (a +1’13″04 da Evenepoel).Buona prova da parte di Ganna, partito a ritmi bassi (decimo al primo intermedio). Poi finale in crescendo per il piemontese, che però non è riuscito ad accorciare il distacco accumulato rispetto a Evenepoel.Sedicesimo posto per l’altro italiano in gara, ovvero il lombardo Mattia Cattaneo (Red Bull – Bora Hansgrohe).– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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