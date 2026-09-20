Sportcity Day 2026: in 700.000 in oltre 200 luoghi per la grande festa del benessere

ROMA (ITALPRESS) – Era il 19 settembre del 2021 quando la Fondazione Sportcity lanciò l’idea di una manifestazione a cielo aperto, non in un solo territorio ma diffusa, a macchia di leopardo, in tutte le location nelle quali amministrazioni pubbliche, sindaci e Asd ebbero l’intuizione di crederci sin dall’inizio. Furono 17 i Comuni dove il visionario progetto ebbe la primogenitura, coinvolgendo cittadini e società sportive in una giornata insolita e aperta a tutti. Oggi, domenica 20 settembre 2026, a cinque anni esatti da quel giorno, la lungimirante idea di Fondazione Sportcity è diventata uno straordinario momento di aggregazione collettiva, assumendo dimensioni che nessuno avrebbe mai osato immaginare.

Lo Sportcity Day andato in scena oggi lungo tutta la penisola, ha visto trasformarsi in palestre e campi sportivi oltre 200 luoghi, nelle città e nei piccoli centri, assurgendo a impianto sportivo più grande al mondo, coinvolgendo Federazioni, Associazioni Sportive e Enti di Promozione che, con hanno invaso strade, piazze, parchi, spiagge, riserve naturali e Aree Marine Protette, dove, dal mattino si è dimenticato tutto il resto per dedicarsi allo sport, al wellness e al benessere.

I numeri registrati parlano da soli: oltre 700mila persone attive, oltre 150 diverse discipline sportive proposte da più di 1500 realtà associative e guidate da centinaia di operatori qualificati, toccando tutte le 20 regioni italiane. Un’esperienza diffusa e partecipata, pensata per ogni fascia d’età e ogni livello di allenamento, con un obiettivo dichiarato: combattere la sedentarietà e restituire al corpo e alla mente il primato sul divano e sullo smartphone.

Anche nell’edizione 2026 è confermata la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), partner istituzionale dell’evento dal 2023. La sinergia si è ulteriormente rafforzata grazie al progetto “Natura e Movimento”, iniziativa voluta dal Mase per le deleghe del Sottosegretario Claudio Barbaro, avviata il 20 giugno scorso in 18 riserve naturali nazionali e regionali, aree marine protette e parchi, con l’obiettivo di affermare lo sport come strumento privilegiato di educazione ambientale. Una giornata davvero speciale si è vissuta a Roma, all’interno del Parco della Caffarella dove, grazie anche alla collaborazione con il Coni Lazio, lo Sportcity Day ha visto l’adesione di tutte le forze attive dello sport regionale dove, oltre allo sport si è dato spazio alla cultura e alla tutela dell’ambiente con visite guidate, fra archeologia e biodiversità.

Fondamentale in tutta Italia anche il sostegno dell’Osservatorio Permanente sullo Sport, dell’Anci e di numerose istituzioni sportive, civili e militari, del Coni, di Sport e Salute, del Comitato Paralimpico e dell’Icsc. “La Repubblica del Movimento – sottolinea una nota – oggi è diventata un Impero dove ‘non tramonta mai il sole’, parafrasando Carlo V d’Asburgo, un progetto in continua espansione e crescita atteso dai cittadini pronti a riversarsi tra gli stand non in maniera casuale, come è accaduto nelle prime edizioni, ma con la consapevolezza di potersi dedicare alla disciplina preferita semplicemente scendendo sotto casa”.

“Ogni anno – sottolinea il presidente di Fondazione Sportcity Fabio Pagliara – siamo qui a sorprenderci, a registrare un maggiore coinvolgimento, una partecipazione consapevole alle attività, una crescita esponenziale dei numeri. Non ci fermeremo a goderci il momento, stiamo già pensando alla prossima edizione, alle nuove iniziative. Lo sguardo, infatti, è già rivolto al 2027, quando sarà lanciato il progetto ‘Il Bosco di Fondazione Sportcity’, con la piantumazione di alberi nei luoghi delle città aderenti al nostro evento”.

– Foto ufficio stampa Fondazione Sportcity –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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