Napoli, partenza in salita per Allegri: sette punti in cinque giornate, è il peggior avvio degli ultimi otto anni

Il pareggio sul campo della Fiorentina certifica un avvio di campionato decisamente complicato per il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo cinque giornate gli azzurri hanno raccolto appena sette punti sui quindici disponibili, un bottino che fotografa un primo mini-ciclo ben al di sotto delle aspettative.

L’1-1 del Franchi manda il Napoli alla sosta con soltanto due vittorie, conquistate contro Genoa e Bologna. A completare il bilancio ci sono le sconfitte contro Como e Inter e il pareggio ottenuto a Firenze.

Numeri che rendono particolarmente difficile la prima parte dell’avventura di Allegri sulla panchina azzurra.

Allegri dietro Conte, Spalletti e Garcia

Il confronto con le ultime stagioni rende ancora più evidente il ritardo accumulato dal Napoli. Un anno fa la squadra allenata da Antonio Conte aveva conquistato 12 punti dopo cinque giornate, mentre nel 2024/25 gli azzurri erano arrivati a quota 10.

Persino il complicato avvio con Rudi Garcia nella stagione 2023/24 aveva prodotto un punto in più rispetto all’attuale Napoli: otto punti sui quindici disponibili.

Un rendimento migliore era stato registrato anche dal Napoli di Carlo Ancelotti nella stagione 2019/20, conclusasi poi con l’esonero del tecnico a novembre.

Da Spalletti a Gattuso: nessuno aveva raccolto così poco

Il dato più significativo emerge allargando ulteriormente il confronto. Il miglior rendimento dopo cinque giornate nel periodo preso in esame appartiene al Napoli di Luciano Spalletti della stagione 2021/22, capace di partire con cinque vittorie consecutive e quindi con 15 punti.

Nella stagione successiva lo stesso Spalletti ne aveva conquistati 11, mentre il Napoli di Gennaro Gattuso era arrivato a quota 12 nel 2020/21.

Il confronto consegna quindi ad Allegri un dato pesante: i sette punti raccolti nelle prime cinque giornate rappresentano il peggior bottino del Napoli nello stesso arco di campionato nelle ultime otto stagioni.

La sosta per provare a cambiare passo

Due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il primo bilancio della nuova gestione Allegri è inevitabilmente condizionato da una partenza che non ha rispettato le aspettative.

La sosta arriva così in un momento importante della stagione. Il Napoli avrà la possibilità di lavorare per correggere ciò che non ha funzionato nelle prime cinque giornate e provare a cambiare passo alla ripresa.

Il pareggio di Firenze chiude un primo mini-ciclo da appena sette punti su quindici: un rendimento che mette Allegri alle spalle delle precedenti gestioni prese in esame e rende necessario accelerare già dal ritorno in campo.