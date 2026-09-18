Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund fa 50 proprio a Firenze: cerca gol e vittoria per celebrare il traguardo”

Quarantanove partite, 47 da titolare, 18 gol, 6 assist e 24 partecipazioni attive a una rete. Sono i numeri che raccontano il primo anno di Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli. E domenica, contro la Fiorentina, il centravanti danese aggiungerà un’altra cifra significativa: quella delle 50 presenze in tutte le competizioni.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il destino ha voluto che il primo grande traguardo di Hojlund arrivasse proprio al Franchi, lo stadio nel quale il 13 settembre 2025 era cominciata la sua avventura azzurra. Quel giorno gli bastarono appena 14 minuti per trovare il primo gol con il Napoli.

Quasi sempre titolare

Hojlund è diventato rapidamente un punto fermo. Delle 49 partite disputate finora, ben 47 sono cominciate dal primo minuto. Soltanto in due occasioni Conte lo aveva inizialmente risparmiato, mentre finora Allegri lo ha sempre schierato titolare.

Il bilancio offensivo parla di 18 reti e 6 assist, per complessive 24 partecipazioni attive a un gol. Numeri importanti, anche se Allegri continua a vedere nel danese margini di miglioramento soprattutto sotto porta.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come lo stesso Hojlund voglia alzare ulteriormente l’asticella. L’inizio di questo campionato ricalca quello della scorsa stagione: due gol nelle prime quattro giornate. Adesso l’obiettivo è trovare il terzo alla quinta, prima della lunga sosta e della partenza per gli impegni con la nazionale danese.

Firenze, dove tutto ebbe inizio

Il Franchi non potrà mai essere uno stadio qualsiasi nella storia di Hojlund con il Napoli. Un anno fa arrivò lì il primo gol, al minuto 14, sfruttando l’assist di Spinazzola.

Quella sera gli azzurri vinsero 3-1, accompagnando il risultato con circa un’ora di calcio di altissimo livello. A distanza di quasi dodici mesi, Firenze diventa così il luogo nel quale Hojlund chiuderà idealmente il primo cerchio della propria esperienza napoletana.

La cinquantesima presenza rappresenta soltanto una tappa di un rapporto destinato a proseguire. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il contratto del danese con il Napoli scadrà nel 2030 e prevede una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, valida a partire dall’estate 2027.

Il Napoli cerca la quinta vittoria consecutiva con la Viola

Non sarà soltanto Hojlund a inseguire un traguardo particolare. Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A contro la Fiorentina e nella propria storia è riuscito a battere i viola per cinque volte consecutive soltanto una volta, tra il 1988 e il 1990, nella fase conclusiva dell’epoca d’oro di Maradona.

Gli azzurri proveranno quindi a eguagliare quella serie, ma troveranno una Fiorentina intenzionata a proseguire la propria ripartenza. Dopo l’improvviso esonero di Grosso e tre sconfitte consecutive, la squadra di Vanoli ha reagito a Venezia e ora cerca la prima vittoria casalinga in campionato.

Hojlund vuole finalmente un gol da tre punti

Anche il Napoli arriva al Franchi dopo aver ritrovato il successo. La vittoria contro il Bologna ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive tra Serie A e Champions e la squadra di Allegri non vuole perdere nuovamente terreno.

Hojlund, in particolare, ha un conto personale da sistemare. I suoi due gol stagionali, entrambi realizzati con conclusioni da fuori area, sono arrivati nelle sconfitte contro Como e Inter.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, al danese manca quindi una soddisfazione completa: segnare e vedere contemporaneamente il Napoli vincere.

Firenze sarebbe il posto ideale. Lì è cominciata la sua storia azzurra e lì arriverà la presenza numero 50. Hojlund vuole festeggiarla nel modo che conosce meglio: con un gol che, questa volta, possa portare anche punti al Napoli.