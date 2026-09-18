Giordania, Ministro Abu Ghazaleh “Noi gateway stabile per le imprese italiane”

MILANO (ITALPRESS) – La Giordania intende elevare il livello di cooperazione con l’Italia e con l’Unione Europea per rafforzare un legame – già molto forte – sia sul piano politico sia su quello economico. E’ quanto ha dichiarato il Ministro degli Investimenti della Giordania, Tareq Abu Ghazaleh, in un’intervista all’agenzia Italpress rilasciata nel corso della sua visita istituzionale tra Roma e Milano. Richiamando la storicità delle relazioni bilaterali con l’Italia, avviate ufficialmente nel 1948 e caratterizzate da una forte vicinanza umana – testimoniata dal fatto che il primo ospedale della capitale Amman è stato proprio italiano -, il ministro ha evidenziato l’obiettivo di evolvere il semplice canale commerciale verso una cooperazione incentrata su investimenti diretti e joint venture. Sul fronte del commercio bilaterale, il disavanzo della Giordania nei confronti dell’Italia è sceso negli ultimi tre anni da circa 600 a 400 milioni di euro, con l’Italia che si conferma un primario fornitore di macchinari e tecnologia. Attualmente, il totale degli Investimenti Diretti all’Estero (IDE) nell’economia giordana si attesta attorno ai 700 milioni di dollari USD, con un flusso annuo medio di circa 30 milioni di dollari che il governo di Amman punta ad incrementare significativamente. “La Giordania è un piccolo paese con un piccolo mercato, tuttavia è un paese molto stabile e ha accesso a diversi mercati. Ed è qui che ci posizioniamo, per essere un gateway sicuro verso il mercato locale, regionale e internazionale. La Giordania ha otto accordi di libero scambio, un elemento decisivo nell’espandere le opportunità. In Giordania abbiamo dei buoni talenti, molti incentivi redditizi e la vicinanza a paesi chiave in via di sviluppo come l’Iraq e la Siria in via di ricostruzione. E abbiamo visto che, nonostante le turbolenze regionali, la Giordania svolge un grande ruolo nel flusso continuo della catena di approvvigionamento, sostenendo le economie circostanti” ha spiegato il Ministro. Tareq Abu Ghazaleh ha sottolineato anche l’importanza della Conferenza sugli investimenti Giordania-UE, legata alla strategia nazionale per raddoppiare il PIL nei prossimi dieci anni, dove verranno presentate oltre 40 opportunità d’investimento già pronte all’uso. I settori prioritari, indicati dal ministro includono “trasporti, energia, tecnologia (comparto in cui la Giordania rappresenta un riconosciuto hub per il Medio Oriente), manifattura avanzata e risorse minerarie”. Un focus di rilievo sarà dedicato anche al ruolo della Giordania nella ricostruzione della Siria e dell’Iraq, ambito nel quale le competenze italiane nelle infrastrutture, nella rete stradale e nei sistemi di trasporto costituiscono un asset centrale. A tutela degli investitori, Abu Ghazaleh ha infine evidenziato “la stabilità del sistema bancario giordano – con un mercato finanziario cresciuto del 40% negli ultimi 10 mesi – e lo stanziamento da parte della Commissione UE di 3 miliardi di euro in strumenti di de-risking a garanzia degli operatori europei”.

Foto: Italpress(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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