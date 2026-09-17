Malta, arrestati quattro giurati del processo sull’omicidio di Daphne Caruana Galizia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quattro giurati che hanno preso parte al processo a carico dell’imprenditore maltese Yorgen Fenech sono stati arrestati dalla polizia nell’ambito di un’indagine collegata al procedimento. I quattro sono stati arrestati giovedì mattina e interrogati dagli agenti del Dipartimento per le indagini sui reati finanziari (FCID), il dipartimento che conduce l’indagine successiva al processo. Le ragioni degli arresti non sono state rese pubbliche.

L’inchiesta è collegata a questioni riguardanti la giuria. Fenech è stato assolto all’inizio di questo mese dall’accusa di complicità nell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia e da quella di aver cospirato per ucciderla. La giuria, composta da nove membri, ha emesso un verdetto di non colpevolezza con otto voti contro uno per entrambi i capi d’accusa, al termine di un processo durato 55 giorni.

La pubblica accusa dovrebbe presentare ricorso contro l’assoluzione. L’Ufficio del Procuratore generale è tenuto a depositare l’eventuale ricorso entro 15 giorni lavorativi dalla sentenza. Il ricorso sarebbe esaminato da tre giudici e potrebbe potenzialmente portare a un nuovo processo.

Caruana Galizia è stata uccisa nell’ottobre 2017 in un attentato con un’autobomba. La persona indicata come la mente dell’omicidio è tuttora latitante.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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