17 Settembre 2026

Torna il Giro di Campania di ciclismo dopo 25 anni, Fico “Promozione turistica e mobilità sostenibile”

Anna Gaia Cavallo 17 Settembre 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo 25 anni di assenza torna il Giro di Campania, storico appuntamento del ciclismo professionistico, giunto alla 64 edizione. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli. “Questa Giunta riporta, dopo un quarto di secolo, il Giro nella nostra regione”, ha dichiarato a margine della conferenza il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “È uno sport popolare, identitario e di grande promozione turistica – ha sottolineato – perché attraversa tutte le province e consentirà di mostrare al mondo le nostre meraviglie”. Per Fico, la corsa rappresenta anche un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il legame tra sport, territorio, ambiente, cultura e salute. “Fino all’ultimo giorno lavoreremo per realizzare al meglio l’evento, per non lasciare nessuna opportunità fuori dalla Campania”, ha aggiunto. Il Giro si correrà domenica, con partenza dalla Reggia di Caserta e arrivo in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il percorso attraverserà tutte e cinque le province campane, passando tra Sannio, Irpinia, Agro Nocerino, Costiera Amalfitana e area vesuviana, con transiti da Pompei, Ercolano e dalla Reggia di Portici. La manifestazione riporta così in Campania una tradizione lunga 63 anni, legata a grandi nomi del ciclismo italiano come Fausto Coppi, Gino Bartali, Giuseppe Saronni e Francesco Moser.

– foto xu8/Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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