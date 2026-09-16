Corriere dello Sport: “Napoli, Lang cerca il suo Rinascimento: a Firenze può tornare titolare”

Firenze come possibile teatro della rinascita di Noa Lang. L’esterno del Napoli vuole riprendersi una maglia da titolare dopo settimane trascorse soprattutto a entrare a partita in corso e dopo aver archiviato rapidamente il caso disciplinare che gli era costato l’esclusione contro l’Arsenal. La settimana è appena cominciata e Massimiliano Allegri avrà ancora diversi giorni per scegliere la formazione da schierare al Franchi, ma l’olandese crede nelle proprie possibilità.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lang è tornato regolarmente nelle rotazioni contro il Bologna e ha partecipato alla riscossa del secondo tempo. Il suo ingresso ha portato energia e diverse indicazioni positive, proprio quello di cui il Napoli ha bisogno in questa fase.

Lang cerca la svolta dopo 30 presenze

Dopo trenta partite complessive con la maglia azzurra, Lang è ancora alla ricerca della definitiva consacrazione. La Fiorentina potrebbe rappresentare una nuova occasione, anche considerando che proprio il club viola aveva pensato a lui durante l’ultima sessione di mercato.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il rendimento offensivo dell’olandese sia rimasto finora distante dalle aspettative. Il bilancio con il Napoli è di un gol, segnato contro l’Atalanta il 22 novembre 2025, e due assist in tutte le competizioni.

Numeri poco appariscenti per un giocatore arrivato con ben altre credenziali e che, durante il ritiro di Dimaro, aveva descritto così le proprie caratteristiche: «Io sono uno di quei giocatori che fa alzare in piedi la gente allo stadio».

Il talento mostrato con il Psv aveva alimentato grandi aspettative. Adesso il Napoli aspetta di vedere quelle qualità con maggiore continuità.

Allegri può rilanciarlo dal primo minuto

Finora Allegri gli ha concesso una sola presenza da titolare, contro il Como, quando Lang è rimasto in campo per poco più di un tempo. Diverso l’impatto avuto contro il Bologna: entrato nella ripresa insieme a Favasuli, l’olandese ha dato vivacità alla corsia sinistra e contribuito al cambio di ritmo della squadra.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, al Franchi potrebbe arrivare una nuova opportunità dal primo minuto. Allegri valuta infatti la possibilità di inserirlo nel trio di trequartisti al posto di Vergara.

Per Lang sarebbe anche la prima presenza contro la Fiorentina. Nella passata stagione era rimasto in panchina nella gara del Franchi, mentre al momento della sfida di ritorno aveva già lasciato Napoli per trasferirsi al Galatasaray.

Il gol manca da oltre sette mesi

C’è poi un altro obiettivo: ritrovare la rete. L’ultimo gol di Lang risale alla doppietta realizzata il 17 febbraio in Champions League contro la Juventus con la maglia del Galatasaray. Domenica saranno trascorsi 215 giorni, oltre sette mesi.

Quelli rimasero gli unici squilli realizzativi della sua esperienza in Turchia, terminata anche con un delicato intervento alla mano destra. Successivamente sono arrivati il Mondiale e un mercato durante il quale Fiorentina e Ajax hanno mostrato interesse, mentre anche il Galatasaray ha provato un ultimo affondo prima della permanenza al Napoli.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, adesso Lang ha davanti un’altra possibilità per rilanciarsi. Il caso disciplinare è alle spalle, contro il Bologna sono arrivati segnali incoraggianti e Firenze può offrirgli un nuovo palcoscenico. L’olandese vuole tornare protagonista e dimostrare finalmente con continuità quel talento che il Napoli aspetta di vedere.