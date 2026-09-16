Arabia Saudita, almeno 13 civili feriti e case danneggiate in raid degli Houthi

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Una serie di attacchi lanciati dalle milizie Houthi contro diverse zone in Arabia Saudita ha provocato feriti tra i civili e danni a proprietà private. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA” che cita fonti ufficiali del comando delle forze della Coalizione. Secondo quanto comunicato, 13 persone hanno riportato ferite di lieve e media entità e sono state immediatamente sottoposte alle cure mediche necessarie. Sul fronte dei danni materiali, risultano colpite direttamente sette abitazioni residenziali e due veicoli civili, danneggiati da schegge e proiettili caduti in aree abitate. Gli attacchi si sono concentrati su tre città principali – Khamis Mushait, Abha e Taif – generando preoccupazione tra la popolazione locale per il deliberato targeting di obiettivi civili.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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