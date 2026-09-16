16 Settembre 2026

Malta, in programma una missione del Consiglio d’Europa a La Valletta

Anna Gaia Cavallo 16 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una delegazione del Consiglio d’Europa visiterà Malta in autunno o all’inizio del prossimo anno per raccogliere elementi sulla “cultura dell’impunità” richiamata dalla commissione d’inchiesta pubblica che ha lavorato sulla morte della giornalista Daphne Caruana Galizia.

La baronessa Shami Chakrabarti, relatrice dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Pace), ha spiegato che la delegazione raccoglierà testimonianze da esponenti di diversi settori della società maltese. Chakrabarti ha detto di puntare alla conclusione del rapporto entro un anno, compatibilmente con la collaborazione delle parti coinvolte e con gli elementi che emergeranno dall’indagine.

L’inchiesta prende le mosse dalla risoluzione approvata dalla Pace nel 2019 sull’omicidio di Caruana Galizia ed è intitolata Justice delayed: the unfinished implementation of the Daphne Caruana Galizia case (Giustizia ritardata: l’attuazione incompiuta del caso Daphne Caruana Galizia).

La commissione ha ascoltato la scorsa settimana le prime testimonianze del figlio della giornalista, Matthew Caruana Galizia, e della sorella, Corinne Vella, poco dopo l’assoluzione da parte di una giuria di Yorgen Fenech dall’accusa di coinvolgimento nell’omicidio. Chakrabarti ha sottolineato la forte unità del comitato nelle preoccupazioni per le implicazioni più ampie del caso, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto a Malta. La relatrice ha precisato, tuttavia, che il comitato non è una corte d’appello e non riesaminerà l’assoluzione.

“Partiamo dalle questioni sistemiche e dalle riforme proposte nel rapporto del 2019”, ha dichiarato, aggiungendo che gli sviluppi del caso continueranno a essere esaminati. La delegazione analizzerà inoltre le difficoltà nel garantire processi equi in un Paese relativamente piccolo, alla luce dei presunti stretti rapporti tra politica, mondo degli affari e sistema giudiziario.

Chakrabarti ha detto di voler approfondire tali questioni con il governo maltese e con altri testimoni durante la visita. Il Consiglio d’Europa aveva già chiesto a Malta di istituire un’inchiesta pubblica indipendente sull’omicidio di Caruana Galizia. Il governo maltese diede seguito alla richiesta nel 2019, poco prima della scadenza prevista.

– Foto Pexels –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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