Incendi lungo la Costiera Amalfitana, Vigili del fuoco in azione / Video

IPA88550312 – A vast wildfire broke out on the evening of September 14 along the mountains between Conca dei Marini and Amalfi, on the Amalfi Coast. Strong winds fueled the flames, which were visible from several kilometers away as firefighters and volunteers worked to contain the fire.

SALERNO (ITALPRESS) – Continuano gli incendi boschivi lungo la costiera amalfitana. I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I roghi, interessano in particolare, Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi. Al momento non si registrano feriti. Al lavoro sono 7 squadre da Napoli e Salerno, supportate da rinforzi giunti da Caserta. In volo, secondo quanto precisano ancora i Vigili del fuoco, ci sono 3 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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