Calcio, Uil-Assocap “Più tutele per i lavoratori e per le serie minori”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina in commissione Cultura del Senato un’audizione sul disegno di legge in materia di sistema calcistico italiano, alla quale è intervenuto, tra gli altri, l’ex calciatore campione del mondo nel 1982 Beppe Dossena, oggi presidente di Assocapp, associazione per la tutela di calciatori, calciatrici, allenatori e allenatrici e preparatori e preparatrici.

L’associazione ha recentemente sottoscritto un’intesa con la Uil nazionale, che attraverso l’ufficio Sport, diretto dal segretario organizzativo Emanuele Ronzoni, sostiene iniziative per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori del settore, con particolare attenzione alle serie minori. Nel corso dell’audizione, Dossena ha presentato alcune proposte emendative e di miglioramento del ddl, condivise anche dalla Uil. “Riteniamo che il disegno di legge possa rappresentare un’occasione importante solo se vengono rafforzati alcuni strumenti e modificati i punti controversi. In particolare siamo contrari alle disposizioni previdenziali e assicurative contenute nel ddl. La riduzione della contribuzione pensionistica e la fuoriuscita dal sistema Inail rappresentano due scelte che vanno nella direzione opposta rispetto alla necessità di garantire continuità contributiva, adeguatezza pensionistica, sicurezza sul lavoro e protezione sociale”, hanno sottolineato.

Secondo Dossena e Ronzoni, occorre garantire ai lavoratori del settore “le stesse garanzie di previdenza, sicurezza e welfare” e riservare particolare attenzione ai giovani e alla loro formazione, oltre a maggiore trasparenza ed efficacia per il Fondo di fine carriera. “Bisogna costruire un sistema coerente e creare le condizioni affinché nel calcio italiano non esploda l’ennesima crisi. E questo è possibile se si mettono finalmente al centro le persone che il calcio lo vivono, lo praticano e lo fanno crescere ogni giorno”, hanno concluso.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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