MotoGp, Marc Marquez trionfa a Misano davanti al fratello Alex. Fuori Bezzecchi e Bagnaia
MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il campione del mondo in carica approfitta della caduta del riminese Marco Bezzecchi (Aprilia) nel corso del primo giro per mettere a segno la doppietta dopo il successo di ieri nella Sprint Race. Secondo posto per Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Pedro Acosta (Ktm), per un podio dunque tutto spagnolo. Quarto Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che precede Jorge Martin (Aprilia). Quest’ultimo prova a battagliare con Marquez, ma cala nella seconda parte di gara e non va oltre la quinta posizione. In classifica piloti c’è l’aggancio dell’iridato in carica proprio su Martin a quota 274 punti, mentre Bezzecchi resta terzo a 241.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 41’13″013alla velocità media di 166.0 km/h2. Alex Marquez (Esp) Ducati a 0″6573. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 2″3264. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 6″0275. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 14″0216. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 18″2527. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 20″5818. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 20″8589. Luca Marini (Ita) Honda a 22″91110. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 23″229
Giro più veloce: Fermin Aldeguer (22°) in 1’30″936 alla velocità media di 167.3 km/h
LE CLASSIFICHE
PILOTI:1. Marc Marquez (Esp) 274 punti2. Jorge Martin (Esp) 2743. Marco Bezzecchi (Ita) 2414. Fabio Di Giannantonio (Ita) 2235. Pedro Acosta (Esp) 2096. Ai Ogura (Jpn) 2037. Raul Fernandez (Esp) 1998. Alex Marquez (Esp) 1539. Francesco Bagnaia (Ita) 14310. Fermin Aldeguer (Esp) 105
COSTRUTTORI:1. Ducati 412 punti2. Aprilia 4103. Ktm 2514. Honda 1375. Yamaha 84
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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