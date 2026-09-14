14 Settembre 2026

Il Cagliari “Daniel Maldini negativo a tutti i controlli tossicologici”

redazione 14 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo“. Lo rende noto il club sardo, smentendo dunque le voci che volevano l’attaccante rossoblù positivo ad un pre-test tossicologico fatto nell’imminenza dell’incidente stradale all’alba di ieri. Maldini, fa sempre sapere il Cagliari, “sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra”.

In una Instagram stories pubblicata sul proprio profilo ufficiale, Daniel Maldini ha reso noto il documento sulle analisi tossicologiche effettuate dopo l’incidente dal laboratorio cagliaritano CMT. Nel referto, a firma della dottoressa Cristina Isola, sono segnalate come “assenti” tutte le sostanze come anfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metanfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina. 

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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