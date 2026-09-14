14 Settembre 2026

Ciclismo, si chiude a Yerevan il Tour of Armenia: ultima tappa a Gazzoli, classifica generale a Raccani

redazione 14 Settembre 2026
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YEREVAN (ARMENIA) (ITALPRESS) – Gran finale a Erevan per la prima edizione del Tour of Armenia. A trionfare nella classifica generale della nuova corsa dell’UCI Europe Tour è stato Simone Raccani (Team Ukyo), mentre Michele Gazzoli (Solution Tech Nippo Rali) si è aggiudicato il successo di tappa allo sprint nella centralissima Piazza della Repubblica della capitale. Al termine delle premiazioni, Luca Guercilena (Chief Operating Officer & Cycling Director Rcs Sports & Events) ha consegnato al Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan la maglia rosa del Giro d’Italia per sancire il gemellaggio grazie al ciclismo delle due corse e dei due Paesi. “È un ottimo inizio – il bilancio di Guercilena – Il Tour of Armenia è una corsa che è nata quest’anno, ma che ha già le caratteristiche per poter crescere. Abbiamo visto sicuramente una buona competizione e le strade sicure, che è l’aspetto più importante quando si va in Paesi in cui la cultura ciclistica non è già radicata. In più, c’è stato un grande seguito e interesse da parte delle istituzioni e della popolazione per il ciclismo, che è sicuramente un evento che porta lustro e promozione all’Armenia stessa, per cui la speranza è quella di continuare in questa direzione”.

Vibrazioni positive anche per Samuel Sanchez, ambassador ufficiale di questa edizione inaugurale e presente nella tappa regina di sabato a Dilijan-Parz Lake e oggi a Erevan: “È la prima volta che vengo qui e devo dire che è un’esperienza incredibile. Sono molto contento e sorpreso perché l’Armenia ha una varietà di ingredienti per radicarsi nel calendario internazionale. Montagne, strade larghe, l’organizzazione è stata perfetta e poi la gente, che è stata davvero molto ospitale. Mi auguro che l’organizzazione locale, il Ministero dello Sport e la Federciclismo di questo Paese supportino l’attività di base per crescere ancora. Sono convinto che questa corsa crescerà e nel giro di due o tre anni può diventare grande e vedere arrivare qui le squadre World Tour”.

– foto Sprint Cycling Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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